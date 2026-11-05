马六甲州选

副首相兼砂盟党鞭法迪拉昨天跟马六甲看守首长阿都拉勿一起出席活动，引起各方揣测。惟他澄清纯粹是为了公务，与该州当前政治发展毫无关系。

法迪拉也是能源转型及水务转型部长和砂土保党高级副主席。

他是昨天发文告，回应某些方面试图将他出席活动一事，与马六甲当前政治局势联系起来的说法。

《马新社》引述他的文告指出，此行是为了主持在瓜拉双溪峇鲁（Kuala Sungai Baru）艾德拉马六甲发电厂（Edra Melaka Power Plant）EPH培训中心举行的2026年CGNEI燃气涡轮发电委员会年度会议。

他说，这项会议属于能源发电领域的活动，有助于州内经济发展及国家能源安全。

巫统网站发两人合照图

法迪拉解释，阿都拉勿有份出席的该项会议，是中国广核能源国际（CGNEI）与艾德拉电力控股私人有限公司（Edra Power Holdings Sdn Bhd）通过在马六甲，设立CGNEI燃气涡轮技术培训中心所推动的倡议。

“阿都拉勿也是以首长的身份应主办方邀请出席。”

《巫统在线》（UMNO Online）昨天发布一则图片新闻，附有4张法迪拉和阿都拉勿同场出席活动的照片。

其中一张更显示阿都拉勿把手攀搭着法迪拉的肩膀。

该短文的标题为“亲切交流……副首相与马六甲首长同场出席活动”，地点为马六甲的瓜拉宁宜。

图说则写说，在砂盟传出拒绝在来届砂拉越选举与公正党合作的消息后，副首相法迪拉尤索夫今日与马六甲首席部长阿都拉勿一同出席在瓜拉双溪峇鲁德洛贡（Telok Gong）艾德拉创新中心（EDRA Innovation Centre）举行的2026年CGNEI燃气涡轮发电会议开幕仪式。

