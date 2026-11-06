随着希盟与国阵关系恶化，同心党要求首相安华重组内阁，将巫统籍部长剔除，并将国阵逐出昌明政府。

同心党发表文告指出，昌明政府内部裂痕在三次州选的冲击下逐步扩大，阁员间相互公开攻讦，安华昨日更是向巫统籍部长 放话 ，让他们在内阁会议中直话直说。

而在今日，巫统为前首相纳吉缴纳5000万令吉罚款，使其得以转为 居家服刑 的同时，也迫使交通部长陆兆福须履行承诺辞职为行动党明志。

同心党表示，尽管安华频频宣称自身有能力促成敌友同台共商国事，惟经过上述种种，昌明政府的敌对政党共组政权的合作模式实际早已宣告失效。

该党据此呼吁安华，开除巫统籍部长，并将国阵踢出联邦政府。

部门不同步或使政府瘫痪

“身为首相，他的职责是领导内阁及联邦政府专注治国理政，确保所有部门如单一机器般步调一致地运作。”

“如果无法有效施政，或遭到亲自任命的巫统籍部长公开抗命，他就应该拿出魄力将国阵逐出联邦政府，并在第16届大选前尽可能多地推行改革。”

同心党提醒道，当国家行政机关失去共识，部门间的公开对立恐会削弱乃至瘫痪联邦政府的运作，而巫统掌握数个关键部门，相关部门是听命于已与安华分道扬镳的巫统籍部长。

此外，因着纳吉出狱转居家服刑，陆兆福也将挂冠而去，这会使得内阁出现空缺，而亟需改组。