傍晚6点57分更新

首相安华表明不赞同巫统为纳吉代缴SRC案罚款的做法，惟称这是该党的权利。

“巫统要缴纳5000万令吉，那是他们的决定，那是他们的内务。”

“就我个人而言，我不赞成。虽然我们维持与巫统友好的合作关系，但不应给人留下数十亿令吉贪案可以轻易忽视的印象。”

《新海峡时报》报道，安华今日是在出席周五祈祷后，接受媒体的问询。

安华强调，全民必须秉持坚定道德原则，坚决反对贪腐滥权。

“我们要给下一代树立怎样的榜样？无非是摒弃滥权与贪腐的坚定道德原则。”

无论如何，他补充，巫统有权自行决定，法律程序与国家元首的宪赋特权也须获得尊重。

“至于巫统的决定，那是他们的权利。我们尊重法律程序，也尊重国家元首依据宪法行使的特赦权力。”

“我已经表达了我个人的看法。”

纳吉料今日返家服刑

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

今日早些时候，巫统总秘书阿斯拉夫证实，该党已完成缴纳上述罚款的所有程序。

纳吉律师法汉则透露，高庭收到罚款后，下达了居家服刑的庭令，庭令正送往加影监狱，程序预计会在今日完成。

不过，即便纳吉今日获准回家，居家服刑的期限恐怕亦是短暂。

10月14日，高庭驳回了纳吉在一马公司刑事案的暂缓执行刑罚申请，意味着除非成功上诉，否则待他在2028年8月23日服完SRC案刑期后，仍须重返监狱服刑。

抨在野党缺乏大局观

另一方面，安华批评在野党缺乏大局观，对损失总额达90亿令吉的沙巴油气管道项目等关乎国家利益的多项弊案未给予应有的关注，是不成熟政治的表现。

他说，虽然政府已成功追回沙巴油气管道项目损失的其中50亿令吉，但这项课题依然未获得在野党的关注，包括在国会辩论中也鲜少提及。

“星期二，我再次揭露（资料），联邦政府于2016年推行的沙巴油气管道计划，导致90亿令吉流失。我们已成功追回50亿令吉……但却没有任何反响。”

“我看国会反对党至今还没有针对这项课题展开辩论。30亿令吉不见了，没关系；联邦土地统一及复兴公司（FELCRA）的资金流失，没关系；朝圣基金局的资金流失，也没关系。这是什么政治？太不成熟了。”

他强调，公帑流失问题理应受到严正看待，不计较政治得失，而且大马也有必要改变现有的政治文化，将更多焦点放在国家发展议程上。

安华周二在国会下议院揭露，政府尚在调查已被终止的总值94亿令吉的多元产品输送管道（MPP）和沙巴天然气管道（TSGP）项目，因为其中涉嫌舞弊。

不过，他坦言，由于调查涉及两个国家，当局在获取相关资料时面对难题。



