前首相纳吉挪用SRC国际公司资金案的5000万令吉罚款，于今日在吉隆坡高庭主簿署缴清。

纳吉特别助理路菲（Ahmad Lutfi Azhar）于早上11点30分到庭办理缴款事宜，在完成必要的行政手续后，正式缴清罚款。

纳吉代表律师莫哈末法汉在刑事登记柜台外受访时，向记者证实罚款缴清。

国家元首苏丹依布拉欣陛下于9月18日御准纳吉获有条件特赦。

纳吉须缴付5000万令吉罚款并遵守既定条件，以通过居家服刑方式完成SRC国际公司案的剩余刑期，直至2028年8月23日。

吉隆坡、纳闽及布城联邦直辖区特赦局是在国家王宫召开第64次会议时，作出上述决定。

总检察司杜苏基此前说，由于此案是在吉隆坡高庭入禀，并由该庭审理，纳吉须到该庭主簿署缴付罚款。

巫统停止众筹

另外，巫统总秘书阿斯拉夫今日发文告表示，随着纳吉缴清5000万令吉罚款，巫统宣布关闭“纳吉团结基金”银行账户，停止众筹。

阿斯拉夫说，巫统在9月18日推介的“纳吉团结基金”达成目标，为纳吉筹集足够的款额。

“巫统今早向吉隆坡高庭，完成所有的缴付程序。”

“有鉴于此，巫统正式关闭向公众募捐而设的纳吉团结基金特别账户，且已没有必要再为上述目的进行众筹。”

文告说，巫统感谢全国的党员和公众，自账户开设的第一天起不间断的施于援手。



