傍晚6点43分更新

随着运载前首相纳吉的车队今午从加影监狱出发后，交通部长陆兆福表示，纳吉踏入家门后，其辞呈将立即生效。

陆兆福今午5点在交通部召开记者会表明立场不变，一旦纳吉踏入家门，其辞职就生效。

“如果他今晚踏入家门，辞职就今晚生效；如果是明天，那就明天（生效）。”

陆兆福本人也不确定确切时间，他说，内政部长赛夫丁告知，当局会先带纳吉到一家牙科诊所。

“据我了解，5000万令吉罚款于今早缴清。不过，刚才赛夫丁告诉我，纳吉还未获准返回家中。”

“我从部长那里获得证实，纳吉被送往牙科诊所，按照原定安排进行牙齿检查。”

“这意味着，他还没有被送回家中。”

重申立场不变

陆兆福强调，辞职立场不会改变，并将在纳吉返回家中后立即生效。

他说明，虽然在9月28日把辞呈递交了首相安华，但他会就今天的最新进展，另外提交补充信函。

他也感谢安华在他担任交通部长的47个月期间，给予他授权与信任。

询及首相是否曾联系他时，陆兆福回答：“没有。我的立场之前已经表明了。”

陆兆福也是行动党秘书长。他说，上述决定是行动党的立场，以及对纳吉获准居家服刑一事的回应。

尽管如此，他强调，行动党尊重国家元首根据联邦宪法所赋予的特赦权力及行使相关特权。

“不过，我们认为，让涉及这起严重损害国家经济及形象丑闻的纳吉居家服刑，可能会向下一代传递不当的信息。”

部门仍将如常运行

另外，陆兆福说，尽管他不再当交通部长，但该部的规划及项目仍将如常推行。

他说，该部官员有能力确保各项既定规划持续落实，包括通过2027年财政预算案宣布的各项措施，以及即将在12月12日通车的东铁计划。

他表示，即使辞官后，他仍会以国会议员的身份，继续予以交通部及官员支持。

他也感谢首相自2022年12月起，委任他担任交长并在他47个月的任期内予以的信任与委托。

他同时感谢该部秘书长加纳山迪兰、副秘书长们及部门全体人员，在任内予以的配合与支持。

他说，根据安排，他会在下周三出席部门的屠妖节庆典，且可能是部门的欢送会。

无论如何，在陆兆福记者会之后，纳吉返家服刑生变，总检察署在下午5点多发文告，宣告暂缓纳吉返家服刑，以进一步厘清纳吉有条件特赦令的内容诠释。

9月18日，特赦局有条件允许纳吉居家服刑后，陆兆福在翌日宣布辞去交通部长职，以表明行动党抗议立场。



