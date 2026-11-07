内政部表明将遵循总检察署建议，交由法庭厘清前首相纳吉居家服刑的执行细节。

部长赛夫丁纳苏丁说明，内政部在纳吉缴清罚款后，就将高庭的释放令移交总检察署，以确保命令的执行清晰明确。

“总检察长（杜苏基）给出法律意见，纳吉律师团队随后也作出了回应。”

“既然双方存在分歧，按总检察长建议，最好是交由法庭诠释。”

“无论判决结果如何，内政部尤其监狱局，都会依法贯彻执行。”

他强调，内政部已尽一切努力去落实各项决定，无论该决定是来自特赦局或法庭。

特赦令诠释存歧义？

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上， 总检察署 以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

总检察署今早也 否认 纳吉代表律师的 指责 ，即这项决定是在忤逆国家元首苏丹依布拉欣的谕令。