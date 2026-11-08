通讯部副部长张念群指出，面对日渐复杂的网络安全威胁，包括网络诈骗、恶意软件传播和人工智能技术滥用，民众务必提高数码素养，作为防范网络威胁的首要防线。

她说，提高用户的安全意识和识别数码威胁的能力很有必要，因为政府或执法机构不可能逐一筛查通过WhatsApp等通讯应用程式发送的所有讯息。

她日前接受《马新社》专访时指出，随着科技发展，网络犯罪分子也不断利用新的作案手法欺骗用户，包括通过假冒熟人发送的文件传播恶意软件。

“例如，目前有一种恶意软件通过ZIP压缩文件广泛传播。你可能通过WhatsApp收到朋友传来的文件，并被要求使用电脑打开。

“一旦打开文件，电脑内的数据就可能被窃取。可能两周后，你的WhatsApp账号也会遭到入侵，接着同样的文件便会被发送给通讯录中的所有联系人。”

张念群说，上述情况凸显打击网络犯罪所面对的重大挑战，因为政府无法完全依赖监控或执法机制来遏制网络犯罪。

电商诈骗投诉居首

“我们不可能要求通讯及多媒体委员会在每则WhatsApp讯息发送前逐一进行筛查，以确保内容不含恶意软件、诈骗讯息或虚假资讯。”

她指出，网络诈骗投诉统计资料显示，电子商务诈骗是投诉数量最多的类别，而投资诈骗则导致受害者蒙受最严重的金钱损失。

有鉴于此，张念群提醒用户，务必时刻警惕可疑内容或链接，并养成在相信或转发讯息前，先核实真伪的习惯。

张念群再次呼吁企业和组织注重网络安全，定期进行安全审计，尤其是在升级系统或采用新技术时，更应加强防护措施。

“我认为，过去我们可能没有意识到进行网络安全审计的重要。现在是时候让个人和企业确保投入足够资源，以维护网络安全。”

她指出，国家网络安全事务由国家网络安全机构（NACSA）负责，而通讯及多媒体委员会则随时准备在有需要时提供协助和技术支援。