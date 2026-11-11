社会工作者陈彼得针对两名巡警涉嫌滥权及向60岁聋哑残疾人士方德明勒索6590令吉一案，敦促总警长卡立马上采取严厉行动。

陈彼得对警方仍未采取实质行动而感到失望，即使受害者方德明日前曾向警方报案，并召开记者会诉诸于众。

陈彼得昨日陪同受害者到武吉阿曼警察总部，向总警长提交申诉信。

他较后召开记者会表示，要求执法当局介入调查，若指控属实则采取适当行动。

“我认为，警方的职责是保护人民，尤其是弱势群体，而不是让少数害群之马利用执法权力恐吓及勒索无辜民众。”

“连一名自幼失聪、无法言语的身障者都不放过，这种行为若经证实，实在令人发指！”

“警方绝不能姑息任何滥用职权、破坏警队声誉的害群之马。”

受害者代表律师陈泽生也到场提交申诉信，该信件提呈给了总警长的一名官员。

《当今大马》就上述指控联系警方，目前等待回应。

不满当局未采取行动

方德明控诉于10月6日在安邦太子园处遭巡逻警察勒索。据称在他被扣留期间，一名警员检查其手机，发现手机内含有不当内容。

该名警员随后要求他支付一笔钱，以避免他因持有含有不当内容的手机而被逮捕。于是，他拿出身上所有现金，交给该名警员。

事发后他针对涉案的2名警员报警，然而当局至今未采取任何行动。

陈彼得强调，若证实任何执法人员滥权，则当局应采取零容忍态度，尤其此类举止将损害执法机构的公共形象与公众信任。

“人民希望看到的是廉洁、专业及值得信赖的警察，而不是利用警察身份欺压人民、索取金钱的不法分子。”

他敦促，警方应立即针对该案的调查进展予以解释，强调受害者并非要求特别待遇，而是公平、公正及透明的调查结果。

《中国报》10月10日报道，方德明指控，外出打包午餐的途中，遭2名警员截停，甚至被戴上手铐押进警车，遭恐吓8500令吉，否则若被关进监牢，就得花至少2万令吉才能了事。

据报道，事主表明没钱后，警员仍接连索贿，甚至一路尾随他到银行提款，更席卷电子钱包内的钱，最终涉嫌勒索共6590令吉。