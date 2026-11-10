晚上9点15分更新

随着高庭发出新庭令，谕令前首相纳吉即起居家服刑后，交通部长陆兆福宣布即日起辞去内阁职务。

陆兆福今日发文告表示，辞职是基于自己对此事的原则及立场，并感谢首相安华自2022年12月以来对他的信任。

他也感谢交通部最高管理层及全体职员，在他领导交通部期间所给予的承诺与合作。

“随着吉隆坡高庭今日作出裁决，允许纳吉在居家服刑下服完刑期，我也遵循上周五所宣布的立场，即日起辞去交通部长职务。”

“这项决定是基于我此前阐明的原则及立场。“

“我将给予全面配合，确保职务交接工作顺利进行，并确保交通部的所有责任及倡议继续落实，以维护人民的利益。“

另外，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双在社媒贴文表示，原本她也想辞职，但行动党秘书长陆兆福要求他们完成人民委托。

杨巧双写道：今天原本应该是我离开（辞职），但我的秘书长希望我们完成向人民承诺的工作，因此他选择独自承担代价。“

高庭发出新庭令

总检察署今天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰今午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服刑，直至2028年8月23日刑满。

纳吉将直接从加影监狱转往吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。











