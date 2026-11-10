前首相纳吉正返家准备居家服刑之际，首相安华分享与南非知名国际脱口秀演员特雷弗的会面，并借机嘲讽通过众筹获得居家服刑的纳吉。

在高庭宣布纳吉获准居家服完余下SRC刑期后，安华随即在社交媒体发布自己今天会见特雷弗（Trevor Noah）的视频与照片。

安华在帖文中借机发挥，分享与特雷弗相谈甚欢的同时，也暗讽纳吉。

“很高兴今天迎来特雷弗的到访，我们畅谈了政治、幽默以及各种话题，整个交流过程不时传出阵阵笑声。”

“我也趁机叮嘱了几条关于今晚演出中可以使用的笑料指南。希望不会有人感到被冒犯！”

“无论如何，特雷弗，别担心，如果今晚发生什么事，我们一起众筹！”

特雷弗是知名的国际脱口秀演员，目前抵达吉隆坡演出，今晚也将在Idea Live Arena开展在马来西亚的第二场巡演。

特雷弗的脱口秀内容多以政治时事为主，并以辛辣尖锐的政治讽刺闻名，他独有的幽默将晦涩的政治和社会面貌以欢快的形式带到观众面前。

高庭发出新庭令

总检察署今天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法庭随后撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服刑，直至2028年8月23日刑满。

纳吉将直接从加影监狱转往吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。

国家元首苏丹依布拉欣在9月18日御准纳吉获有条件特赦。

纳吉须缴付5000万令吉罚款并遵守既定条件，以通过居家服刑方式完成SRC国际公司案的剩余刑期，直至2028年8月23日。

巫统随即向公众众筹，为纳吉筹募资金以满足既定条件。上周五（11月6日），巫统宣布达至众筹目标，并代纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款。


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