首相安华强调，领袖过去所作出的贡献，不能成为向贪污行为妥协，或纵容其侵吞人民及国家财产的理由。

“即使一个人有数百年的功绩，也不能成为我们纵容任何人掠夺及盗取人民和国家财产的借口。”

”以功绩为名，对贪污行为妥协，这种态度与伊斯兰教义相去甚远。”

他今天在社交媒体发布的贴文，也呼吁反贪人士更勇于发声，要求贪污者面对牢狱之灾。

“我们这些憎恶并反对贪污的人，必须更大声地表达立场，明确传达一个讯息：贪污者就该坐牢。”

抨有者将偷窃当小事

有关贴文也附上他于11月6日举行的第14届昌明学者论坛（Forum Ilmuwan Madani）上的演讲内容。

安华在演讲中提醒公众警惕一种纵容错误行为（permissiveness）的文化，并指出印尼政治人物穆罕默德纳西尔（Muhammad Natsir）过去也曾提出这个问题。

他批评一些人将偷窃视为小事，即使涉及数十亿令吉的款项，也不以为意。

“一切都没问题。稍微损坏，没关系。偷一点，没关系。多少才算一点？数十亿，也没关系。”

“这种对恶行的容忍，正在摧毁我们。”

安华发表上述言论之际，因贪污罪名成立而被定罪的前首相刚获准回家，以服完SRC国际公司案件的剩余监禁期。

吉隆坡高庭昨天裁定，纳吉可在其位于大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的私邸居家服刑，直至2028年8月23日。

法官阿斯兰昨午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的释放令，改对纳吉发出新庭令。

纳吉于2020年7月28日因滥用职权、刑事失信及洗黑钱共7项罪名成立，被判处12年监禁及2亿1000万令吉罚款，涉及SRC国际公司4200万令吉资金。

随后，联邦直辖区特赦局于2024年1月29日将他的刑期减至6年，罚款也从2亿1000万令吉减至5000万令吉，并于同年2月2日对外公布。现任国家元首苏丹依布拉欣今年9月18日再度给予纳吉有条件特赦，允许其缴清罚款后居家服刑。