前首相纳吉在有条件特赦下开始居家服刑，巫统警告外界切勿抗议国家元首的这个决定，并誓言捍卫马来统治者的尊严。

国阵兼巫统主席阿末扎希表示，“巫统坚持认为，任何带有抗议意味的行为，包括以有条件特赦令为借口采取行动，都可视为挑战国家元首的宪法权力，是对统治者的背叛（derhaka）。”

纳吉上周五缴清5000万令吉罚款后，于昨天返家服刑，以服完SRC国际公司案的剩余刑期。

阿末扎希指出，国家元首依据《联邦宪法》第42条文行使特赦权，所有人皆应尊重这项有条件特赦。