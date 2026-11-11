特赦纳吉乃元首宪赋权力，扎希警告“抗议之乃叛君”
刊载: Nov 11, 2026 4:34 PM
前首相纳吉在有条件特赦下开始居家服刑，巫统警告外界切勿抗议国家元首的这个决定，并誓言捍卫马来统治者的尊严。
国阵兼巫统主席阿末扎希表示，“巫统坚持认为，任何带有抗议意味的行为，包括以有条件特赦令为借口采取行动，都可视为挑战国家元首的宪法权力，是对统治者的背叛（derhaka）。”
纳吉上周五缴清5000万令吉罚款后，于昨天返家服刑，以服完SRC国际公司案的剩余刑期。
阿末扎希指出，国家元首依据《联邦宪法》第42条文行使特赦权，所有人皆应尊重这项有条件特赦。
前首相纳吉在有条件特赦下开始居家服刑，巫统警告外界切勿抗议国家元首的这个决定，并誓言捍卫马来统治者的尊严。
国阵兼巫统主席阿末扎希表示，“巫统坚持认为，任何带有抗议意味的行为，包括以有条件特赦令为借口采取行动，都可视为挑战国家元首的宪法权力，是对统治者的背叛（derhaka）。”
纳吉上周五缴清5000万令吉罚款后，于昨天返家服刑，以服完SRC国际公司案的剩余刑期。
阿末扎希指出，国家元首依据《联邦宪法》第42条文行使特赦权，所有人皆应尊重这项有条件特赦。
他说，马来西亚是法治国家，只要法律程序符合宪法框架，全体公民就有责任捍卫法治。
纳吉昨天确定返家服刑后，行动党秘书长陆兆福兑现承诺，辞去交通部长职务以示抗议。
与此同时，诚信党主席莫哈末沙布放弃领取农业及粮食安全部长的薪资，转而资助非政府组织，推动惠及所有囚犯的公平居家服刑机制。
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