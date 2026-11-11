虽然前首相纳吉昨晚顺利返家服刑，但国阵后座议员却仍有不满，施压总检察署交代为何延误执行纳吉的居家服刑令。

东南镇国会议员曼德兹里（Manndzri Nasib）质问，当局之前以居家服刑令存在疑窦而展延执行，但如今有了怎样的变化，以致可以执行了？

纳吉借助巫统筹款，于上周五向当局缴付5000万令吉的罚款，满足居家服刑的前提条件。但是，总检察署以居家服刑令有法律疑窦而半途叫停。

吉隆坡高庭昨天发出新的释放令，使得纳吉得以离开加影监狱，返回位于大使花园的私邸服刑。

曼兹里今天在国会记者会上质问：“倘若发出新庭令或修改文件就能解决问题，总检察署就得说明，为何当初不及早协调，或在发现漏洞后立刻着手处理？”

多名国阵国会议员也一同出席记者会，包括仁保国会议员三苏卡哈、淡边国会议员依山（Mohd Isam Mohd Isa）、保佛国会议员西蒂阿米娜（Siti Aminah Aching），以及里巴兰国会议员苏海米（Suhaimi Nasir）。

曼兹里兼任国阵国会秘书处主席，他也质疑当局把纳吉多扣留加影监狱四天，并没有任何法律依据，甚至违宪。

“任何缺乏明确法律依据的作为，都可能被告越权，甚至构成非法拘禁。”

曼兹里重申秘书处的诉求，促请当局依循法定程序指示总检察长休假，同时成立独立评估机构，彻查本案的处理过程。

他强调，即便纳吉开始了居家服刑，但那无法抵消先前的延误，更不能免除相关负责官员的责任。

炮轰行动党

另一方面，曼兹里谴责前交通部长陆兆福与房屋及地方政府部长倪可敏，批评两人出言不敬，藐视国家元首的特赦令。

他指出，国阵国会秘书处严厉谴责行动党领袖公然质疑王室裁决，认为此举大为不敬。

首相署（联邦直辖区）部长杨巧双的言论同样招致批评。她昨天表示，为了此事引咎辞职的应当是自己，而非陆兆福。

曼兹里促请杨巧双交代原委，指其言论形同反对特赦裁决；她更须说明，所谓陆兆福辞职是“付出代价”究竟意指为何。

他强调，发表政治见解的权利，决非逾越宪政底线的免死金牌。

询及陆兆福挑战国阵退出政府一事，曼兹里回应，国阵之所以共组团结政府，完全是遵从国家元首谕令，避免悬峙国会胶着不下。

他表明，巫统与国阵过去恪守王室谕令，往后亦然。

“若有相反的谕令，但凭上苍旨意，自会下达给我们。眼下当务之急，且先把财政预算案通过再说。”







