全国警察总长卡立表示，监狱局全面负责前首相纳吉居家服刑期间的安全安排。

《新海峡时报》报道，卡立说，警方作为执法机构，与监狱局保持密切合作，以确保符合安全要求。

“由于该住宅（纳吉住家）属于冼都警区总部的管辖范围，我已指示警区总部不时展开检查，并提供安全监控。”

卡立今日主持2026年警队廉正月庆典后受访时指出，警方已委派数名警官，在纳吉居家服刑期间，协助监狱局执行相关工作。

纳吉昨晚开始居家服刑

纳吉昨晚约9点27分抵达私邸，开始居家服刑。

总检察署昨天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服完SRC国际公司案余刑，直至2028年8月23日刑满。


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