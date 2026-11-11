监狱局负责纳吉安全安排，警方从旁协助密切合作
刊载: Nov 11, 2026 9:27 PM
全国警察总长卡立表示，监狱局全面负责前首相纳吉居家服刑期间的安全安排。
《新海峡时报》报道，卡立说，警方作为执法机构，与监狱局保持密切合作，以确保符合安全要求。
“由于该住宅（纳吉住家）属于冼都警区总部的管辖范围，我已指示警区总部不时展开检查，并提供安全监控。”
卡立今日主持2026年警队廉正月庆典后受访时指出，警方已委派数名警官，在纳吉居家服刑期间，协助监狱局执行相关工作。
全国警察总长卡立表示，监狱局全面负责前首相纳吉居家服刑期间的安全安排。
《新海峡时报》报道，卡立说，警方作为执法机构，与监狱局保持密切合作，以确保符合安全要求。
“由于该住宅（纳吉住家）属于冼都警区总部的管辖范围，我已指示警区总部不时展开检查，并提供安全监控。”
卡立今日主持2026年警队廉正月庆典后受访时指出，警方已委派数名警官，在纳吉居家服刑期间，协助监狱局执行相关工作。
纳吉昨晚开始居家服刑
纳吉昨晚约9点27分抵达私邸，开始居家服刑。
总检察署昨天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。
法官阿斯兰聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。
根据新释放令，纳吉即日起居家服完SRC国际公司案余刑，直至2028年8月23日刑满。
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复