全国警察总长卡立表示，监狱局全面负责前首相纳吉居家服刑期间的安全安排。

《新海峡时报》报道，卡立说，警方作为执法机构，与监狱局保持密切合作，以确保符合安全要求。

“由于该住宅（纳吉住家）属于冼都警区总部的管辖范围，我已指示警区总部不时展开检查，并提供安全监控。”

卡立今日主持2026年警队廉正月庆典后受访时指出，警方已委派数名警官，在纳吉居家服刑期间，协助监狱局执行相关工作。