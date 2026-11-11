马六甲州选

前首相纳吉开始居家服刑，在马六甲选民之间引起两极反应。一些人对此感到失望，认为这是纵容贪污；另一些人则对此表示欢迎，并有意继续支持国阵。

根据《KiniTV》走访马六甲，受访选民对此事有不同看法，甚至有人将此事与自己的投票选择联系起来。

商人依扎（Izzat）表示，他不同意居家服刑决定，因为国家现有的债务问题仍未获得解决。

“知道他出来了，他已经缴付5000万令吉就出来了，对吧？实际上，我确实不同意他出来，因为之前国家所面对的债务问题，也还没有办法解决。”

依扎表示，他在本届选举中不会支持纳吉所属的阵营（国阵及国盟）。

“我不会投票给他所属的阵营。我会投给其他政党。我不会支持他那一方。”

不应支持贪污者

送餐员凯鲁（Khairul Azizi）则表达了失望之情。

“我感到失望。因为我认为，我们不应该支持贪污者。”

“我们看看他的记录，他或许曾经帮助过人民，但最终人民却必须在未来几十年承担一马公司的债务。因此，这是事实。”

询及纳吉获准居家服刑是否会影响他的投票选择时，凯鲁表示，他尚未作出决定。

“或许会吧。但我还没有作出决定。因为我觉得，目前存在的政党，似乎都不像它们最初掌权时所说的那样。”

“因此，我们或许需要第三势力。”

另一名商人阿里（Ali）表示，他不同意让纳吉居家服刑，因为这让他想起一马公司案。

“啊，不可以啦，因为如果是涉及拿人民的钱，就像一马公司案那些事情……我们也不知道他到底做了什么……突然间他就这样出来了。我们也不同意。”

阿里表示，这项发展让他更加不愿意投票给国阵。

“如果是这样，只会让我更加不想投票。我不想投票给国阵，因为我觉得，如果像我们所称的那种‘强盗’也能这样，我就是不同意。”

纳吉或许会改变

另一方面，三轮车夫嘉玛（Jamal，下图）表示支持纳吉，并认为纳吉回家会更好。

“哦，我认为纳吉能够回家很好，这样更好，对吧？我本来就支持他。他是一个聪明、有智慧的人。”

嘉玛说，他仍会投票给纳吉所属的政党，并希望国阵在本届选举中胜出。

“是的，没错，纳吉出狱了，在家里了，对吧？所以，我的选票还是会投给纳吉所属的政党。我希望国阵能够在这次选举中胜出。”

清洁工人西蒂（Siti）坦言，她对这项发展感到喜欢和高兴。

“喜欢啊，很开心。感谢真主，他没事了，对吧？他平安地回到自己的家。”

西蒂表示，她不会改变投票选择，因为她仍然获得援助，包括慈悯基本援助金（SARA）。

“不会改变啦，因为我有获得援助，直到今天仍然有收到。我有SARA援助金……所以他们说要投票，不要不投票。我们所获得的这些援助，都是来自那一方的。”

吉祥物扮演员旺（Wan，大图）表示，他希望纳吉能够重新担任首相，并将纳吉与曾经入狱、后来推动改革的安华作比较。

“如果他能够回家，那很好，对吧？尽管那是他以前的案件。现在人们说他已经改变了。如果纳吉能够重新出来，那很好，他可以再次成为我们的老板，对吧？希望他能够再次当上首相，因为他过去所做的事情都很好。他大多数的施政都比现在好。”

“或许他会像以前的安华一样。安华曾经入狱，现在安华出来后推动了各种改革。这次纳吉或许会做出一些与众不同的事情。”

马六甲68万7697名符合资格的选民，将于本周六投票选出28个州议席代表。

本届马六甲州选，希盟竞选24席，国阵23席、国盟5席、同心党16席、土团党7席、土著权威党 （1席）以及独立人士（3席）。



