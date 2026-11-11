前首相纳吉的女儿诺雅娜前往马六甲为国阵助选，并转达父亲心声，即国阵最能保障人民未来，尤其是年轻一代的未来。

《新海峡时报》报道，诺雅娜（Nooryana Najwa Najib）今日出席亚沙汉社区交流活动后受访时指出，纳吉在州选前有话要转达给马六甲人民。

她说，父亲想提醒选民，国阵最有能力保障他们未来，尤其是年轻一代的未来。

“纳吉一直希望国阵胜选。他是对政党有着深厚承诺的人。”