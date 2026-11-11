纳吉女儿代父传话甲选民：国阵最能保障你们未来
前首相纳吉的女儿诺雅娜前往马六甲为国阵助选，并转达父亲心声，即国阵最能保障人民未来，尤其是年轻一代的未来。
《新海峡时报》报道，诺雅娜（Nooryana Najwa Najib）今日出席亚沙汉社区交流活动后受访时指出，纳吉在州选前有话要转达给马六甲人民。
她说，父亲想提醒选民，国阵最有能力保障他们未来，尤其是年轻一代的未来。
“纳吉一直希望国阵胜选。他是对政党有着深厚承诺的人。”
马六甲州选
前首相纳吉的女儿诺雅娜前往马六甲为国阵助选，并转达父亲心声，即国阵最能保障人民未来，尤其是年轻一代的未来。
《新海峡时报》报道，诺雅娜（Nooryana Najwa Najib）今日出席亚沙汉社区交流活动后受访时指出，纳吉在州选前有话要转达给马六甲人民。
她说，父亲想提醒选民，国阵最有能力保障他们未来，尤其是年轻一代的未来。
“纳吉一直希望国阵胜选。他是对政党有着深厚承诺的人。”
“他明白政治所涉及的牺牲，也一直劝告我和我的兄弟们，要与人民接触并帮助他们。”
“他没有特别的信息，但他希望告诉马六甲人民，国阵是最能保障年轻一代未来的政党。”
末哈山促勿炒作居家服刑
另外，国阵署理主席莫哈末哈山提醒各方，不要利用纳吉居家服刑课题，作为马六甲州选竞选材料。
末哈山今日与榴梿洞葛社区居民会面后受访时指出，政治领袖尤其是担任部长职务者，不应在竞选活动中将公众牵涉进这项课题。
“特赦是国家元首及马来统治者的绝对特权。无论我们的看法是什么，这项特权都不容受到质疑。”
“此事明文载入联邦宪法。因此，质疑这项特权，就等同于质疑国家宪法。”
“身为部长，我们必须尊重宪法，因为宪法是国家的基础。我们绝不能削弱宪法的地位，这可能损害国家。”
末哈山是针对行动党秘书长陆兆福呼吁对纳吉居家服刑决定感到不满的马六甲选民，通过选票表达看法一事，如此回应。
他说，不应将这项课题作为竞选材料，并提醒政治领袖必须了解哪些课题可以提出，哪些不可以。
“不要利用这件事作为竞选工具。我们必须清楚知道什么可以讨论，什么不可以。”
“特赦是一项绝对特权。任何人都可以表达自己的看法，但我们不能质疑马来统治者的绝对特权。”
“这项事项明文载入宪法。我希望纳吉居家服刑课题不会被用作竞选材料。他并没有获得释放，而是其住家被宪报列为监狱。”
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