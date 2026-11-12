马六甲州选

希盟承诺，一旦在第16届马六甲州选举赢得执政权，将废除官委州议员的做法。

《马新社》报道，马六甲希盟主席阿德里（Adly Zahari）表示，废除官委议席所省下的开支，将用于协助青年购屋，以及推行青年企业家培育计划。

他指出，这项建议是希盟竞选宣言“马六甲，我们的家”（Melaka Rumah Kita）中提出的承诺，该宣言聚焦回应居民需求，尤其关注年轻一代。

“允许委任7名官委州议员的条文，是国阵执政时期在州议会通过的。”

“若马六甲人民赋予希盟执政委托，我们就会废除这7个官委议席。”

他今天在武吉峇鲁的希盟行动室召开记者会时，表达上述观点。

承诺重启会见人民活动

阿德里说，若希盟重掌甲州政权，也计划重新开放斯里孟达哈拉（Seri Bendahara）首席部长官邸，定期举办亲民活动。

他指出，希盟在2018年执政期间曾推行这项措施，让民众直接向州政府最高领导层反映问题，并寻求解决方案。

“希盟执政马六甲期间，我们每周五都会举办这类会面，民众提出的各项问题，都能通过与州领袖面对面交流，迎刃而解。”

呼吁游子回乡投票

阿德里也是希盟武吉加迪州议席候选人。他呼吁选民全力支持希盟候选人，本届州选希盟出战全28个州议席中的24席。

他表示，望希盟获得机会证明其能代表选民发声、解决地方民生，并兑现竞选承诺。

“请给我们机会在马六甲州议会服务。我们要以选区服务、立法工作和兑现承诺的政策，体现我们的能力。你们手中的每一票都是重托，我们绝不辜负。”

阿德里也呼吁马六甲游子选民，为本周六投票日提前规划返乡行程。

他同时鼓励本地选民尽早出门投票，以早上前往投票最佳，因为午后通常会下雨。



