一名承包商报案投诉，支付130万令吉给一名中介获取移工配额，最终却只得到承诺人数的一小部分后，警方已冻结了13个银行账户。

《当今大马》早前也曾报道，这名中介涉嫌冒用一家原住民合作社的名义，并伪造该合作社拥有的土地面积资料，而成功取得1125个移工配额。

报警的承包商沙（Shah，化名）指控，绰号为G先生（Mr G）的代理人向他提供虚假的批准文件，只交付承诺人数三分之一的移工，而大部分抵马的移工后来也因配额遭列入黑名单，无法合法工作。

这起涉及伪造文件取得移工配额，再将配额转手牟利的案件，反映移工配额制度容易遭人滥用，中间人则从中获利，让其他人蒙受损失。

沙出生于巴基斯坦，目前已成为马来西亚公民。他经营的公司持有G7级承包商执照，以及人力资源部发出的有效私人职业介绍所（APS）执照。

他指出，截至2023年底，其公司承接了价值约1000万令吉的工程项目，需要大量移工并主要从事建筑业。就在这时，他认识了G先生。对方承诺以每名移工1800令吉的价格，为他取得种植业及建筑业的移工配额批准。

300移工配额批文造假

沙说，他知道合法申请费用约为每名移工1500令吉，但由于自己之前的一项申请遭拒，因此接受了较高的报价。

他通过超过10笔汇款支付了78万令吉预付款，部分则以现金支付。

“在这个行业，预付款和现金交易都非常普遍。”

不过，沙透露，所有这些款项，包括之后支付的款项，都没有汇入任何以G先生名义开设的银行户头。

《当今大马》查阅了两人之间的银行结单、收据及通讯记录，证实沙所述的付款情况。

随后，G先生告诉沙，已有300个移工配额获批，其中200个用于建筑业，另外100个用于种植业。沙要求对方提供批准文件副本，并向内政部查证。

他说：向内政部查证后，发现G先生提供的批准文件都是假的。

《当今大马》向内政部及人力资源部核实后，也确认有关文件是伪造的。

抵马人数远不如承诺

沙声称，当他要求对方退款时，G先生提出了另一项方案，即以彭亨州彭亨Kijang Mas合作社的名义申请移工配额。

由于沙持有有效的私人职业介绍所执照，对方要求他负责管理500名来自巴基斯坦的移工，并安排他们到合作社的土地工作。

为了抵销之前支付的预付款，沙同意承担其他所有费用，包括批准手续、移工人头税、体检及社险（Socso），并按照移工“零费用”（zero cost）的概念安排相关事宜。

根据沙计算，他通过13个银行账户支付的款项总额达到130万令吉。G先生则承诺，待土地开始耕种后，沙便可从中赚取利润。

沙说，他与G先生的女同伙K女士（Ms K）一同前往巴基斯坦驻马来西亚大使馆，并在那里签署具有约束力的协议。他也向《当今大马》提供这份文件，以供核实。

然而，移工抵马人数远不如承诺。500人当中，只有169人抵达马来西亚。

沙声称，他曾建议先安排其中100人到合作社工作，因为有关配额原本就是为合作社的土地申请，但遭到G先生拒绝。

随后，整个移工配额安排宣告失败。

只好自掏腰包送回国

内政部以合作社使用伪造文件申请配额为由，将合作社列入黑名单。随后，当首批移工的工作准证届满需要更新时，其余移工已无法办理续签。

“他们无法合法工作，我只好自掏腰包，把他们送回国。”

他多次要求退款，却不断遭到各种借口推搪。2026年1月，他终于前往冼都警区总部报案。

沙的律师阿兹兰沙（Azlan Shah）说，武吉阿曼商业罪案调查部后来于2026年10月1日致函他们，确认警方已援引《刑事法典》第420条文（欺骗）开档调查。

“警方的调查仍在进行中。”

“我们已建议我们当事人采取民事法律行动追讨款项，并已发出律师信。”

Ditipu ejen bayangan: Koperasi Orang Asli hilang kawalan ke atas kuota 1,125 pekerja asing 081026 Nazlan Mokhtar

内政部一名发言人证实，此案正在调查中，警方已冻结全部13个银行户头，作为调查的一部分。沙则形容自己是这起事件中遭诈骗的其中一方。

与此同时，合作社本身提出的投诉也在同步调查中。

合作社秘书纳兹兰（Nazlan Mokhtar，上图）于1月19日前往吉隆坡十五碑的特拉华路警局正式报案，指控合作社主席在一份与Uni Jobs私人就业代理公司（Agensi Pekerjaan Uni Jobs Sdn Bhd）签署的协议上的签名遭人伪造。该公司据称与G先生有关联。

《当今大马》无法独立核实这项指控，但已联系G先生及K女士，寻求他们对此事的回应。