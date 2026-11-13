马六甲州选

国阵与希盟双双弃战望万，使同心党迎来难得机会，以争取这个半城乡选区的选民支持。

望万素来是政坛巨头的必争之地，同心党这个新兴政党若是能够在此立足，则不仅能够站稳脚跟，也能够借此检验选民对老牌政党的失望情绪，是否足以为新兴政治实力开辟空间。

对于部份当地选民而言，投票考量早已超越政党忠诚。

印裔小贩安吉（58岁）告诉《当今大马》，他曾申请营业援助却石沉大海，反观有政党人脉者却能顺利获批，他对当地政治人物早已不抱指望。

“只有在投票的时候，他们才会想起我们。”

受询及同心党胜算时，他坦言与该党有些渊源，弟弟的友人即是同心党党员。

“可以啦（有机会）。”

摩哆维修工兹兹（36岁）同样认为，国阵的缺战或致使部份支持者转向同心党。

他预估，选票走势可能旗鼓相当，毕竟同心党候选人索里欣积极走入社区，走访祈祷室，更在晨祷后提供免费健康检查，拉近了与当地选民的距离。

“选民看重的是领袖能不能办实事。如今，政党背景已不再重要。”

议席归属多次更迭

望万共有2万6381名登记选民，其中巫裔占62.75%，华裔19.61%，印裔16.76%；当地选民结构相当年轻，21至39岁群体占了42.78%，40至59岁占31.42%，60岁及以上乐龄选民则占23.43%。

望万隶属野新国会议席，传统上是国阵堡垒区，早期由巫统镇守，后来交由马华出战。

不过，当地近年的政治风向屡有更迭：行动党在2018年大选攻下此席，随后又由土团党在2021年州选夺过。

归属屡次更迭的过往记录，成了杂货店老板罗（50岁）评估同心党胜算的依据。

他表示，望万选民早已展现开放态度，愿意支持不同政党。

“人们很有可能会给同心党一个机会。”

无论如何，望万选民普遍支持原任议员雅兹，不愿弃他而去。

餐厅业者赛夫巴哈里（40岁）表示，他早在雅兹从政前就与对方相识，是雅兹为其祖母看诊的。

他指称雅兹平易近人，即便水灾来袭，也始终坚持走访选区探望居民。

不过，他并未排除支持同心党的可能，认为索里欣不拘一格的竞选方式与幽默宣传手法，更容易打动年轻选民。

“我们（年轻选民）听腻了老调重弹，我们想听点新东西。”

赛夫巴哈里认为索里欣斗志十足，惟强调选民最终仍会以实际政绩来评断他。

同心党全新互动模式

上周日在望万举行的公听会上，同心党的政治雄心与基层实力的落差一览无余。

该党在一间店屋的活动空间举办公听会，邀请选民就政策纲领向候选人提问，为出席的非党员不足20人，与老牌政党动辄大型政治讲座的盛况相去甚远。

不过，同心党的公听会仍提供了皆然不同的与选民互动模式，让选民得以直接质询候选人，而非一味被动地聆听选举话术。

同心党共同领袖拉菲兹助选时向《当今大马》表示，相较当初首次出征柔佛选举，同心党在马六甲的处境已大有改善。

共同党联合领导人拉菲兹在基层助选时向《当今大马》指出，相比当初首次出征柔佛州选，该党如今在马六甲的处境已大有改善。

他将此归因于更充裕的备战时间、候选人的资历背景，以及对手相对沉寂的竞选攻势。

同心党早在8月中旬就公布候选人名单，让竞选团队有着将近三个月时间深耕基层，远胜柔佛选举时仅有两周的仓促备战期。

拉菲兹表示，候选人的履历也助力他们赢得选民青睐。

“他们都相当资深，年纪都在40岁以上，拥有20年职场经验，全都是专业人士。”

他补充，外界将同心党视为肯脚踏实地拼搏的弱旅，反而让该党从中受惠；尽管作为新兴政党，其竞选活动与党旗在选区内已日益显眼。

“外界原本对我们的期望极低，选民以为我们会在柔佛选举后就会收摊消失。”

他说，同心党持续活跃于基层的表现，让不少人刮目相看。

冀斩获15%总选票

拉菲兹透露，同心党期望在马六甲斩获逾15%总选票。

他认为，这是证明该党具备生存能力的关键门槛，将向选民证明同心党能够独立自主，无需依附其它政党。

他表示，同心党若想推动政治改革并赢得其它政党重视，就必须先壮大自身实力。

除了望万，拉菲兹也坦言，外界指责同心党分散其它阵营选票的说法仍是一大挑战，这种质疑在城市选民及部份希盟支持者之间尤为明显。

他认为，只要在马六甲打出亮眼成绩，就能打破这种刻板印象。

眼下，望万成了最直接的试金石，以检验同心党数月来的基层耕耘能否化为实质选票。

这座城镇或许为同心党提供了迄今最明朗的契机，以助其叩开马六甲政坛大门。

尽管如此，同心党面临的考验，远不止坐享国阵与希盟弃战之利，更须说服选民它能带来实质愿景，绝非仅仅是选民对老牌政党幻灭后的权宜替代品。