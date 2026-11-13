马来西亚卷入英伟达执行长黄仁勋的“小三黄乐”风暴，使得贸工部不得不出面撇清关系，强调绝不容大马沦为规避出口管制的跳板。

“马来西亚欢迎数据中心与科技领域投资，但绝不容许大马沦为规避出口管制的跳板。”

“一旦查实任何企业触犯本地法律，政府必将严厉对付。”

黄仁勋最近被媒体揭露与中国籍女子黄乐有染；而美国当局怀疑黄乐更中国间谍，通过名下的新加坡公司Megaspeed，和其大马子公司Speedmatrix，规避美国出口管制，把英伟达高阶AI芯片转运到中国。

贸工部在今天文告也澄清，大马当局从未替Megaspeed及Speedmatrix合规背书。

它说明，Speedmatrix仅是本地数据中心的租户；而贸工部之前到数据中心稽查，也仅属例行监管，绝非替任何公司开脱或背书。

贸工部进一步指出，贸工部正在联同关税局追查Speedmatrix疑似通过不法程序，将运抵本地的管制芯片转运他国的指控。

它表示，贸工部正与新加坡及美国当局密切协作，并考虑在必要时进一步管制。

虚报货品属重罪

贸工部指出， Speedmatrix身为本地数据中心租户，可将自家服务器与人工智能芯片运入马来西亚营运；目前将AI芯片运入大马，无须申请准证或执照。

不过，自2025年7月起，任何人若要从大马出口、再出口、转运或过境美国高阶AI芯片，则须事先按照《2010年战略贸易法令》向贸工部申领准证。

贸工部强调，若向关税局虚报货品，将触犯《1967年关税法令》，属严重罪行。

它表明，尽管马来西亚不会代为执行其他国家的单边出口管制，惟所有在马营运的企业，拓展国际业务时都应将这些管制纳入考量。

贸工部也提醒各企业，切勿歪曲与政府机构的往来情况。

在黄乐之后，黄仁勋进一步被媒体揭露跟两名英伟达职员有染，在昨晚宣布辞去执行长、总裁和董事职位。



