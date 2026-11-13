智库伊曼研究（Iman Research）的调查显示，印裔青年期盼政府摆脱族群政治，转向以实效为本的施政模式。

伊曼研究昨日发布《我们也是本地人：印裔青年与民主归属》（Kami Orang Sini Juga: Indian Youth and Democratic Belonging）报告。受访青年强调，单凭象征作为，不足以赢得印裔社群的政治信任。

他们认为，政府应推行实质政策改革并保障制度公平，以此赢取社群信任，莫再流于“凑人头式代表”和季节性派糖。

一名马六甲受访者举例指出，虽然公正党副主席拉玛南（下图）于2025年受委为人力资源部长，但这纯属政治盘算，并非政府真心扶持印裔。

该受访者说：“我觉得内阁改组是为了拉拢印裔选票……毕竟过去这么久，政府从来没提过要改组，偏偏挑在现在动手？”

另有受访者形容，这种“点缀式代表”并非某一届政府的独有现象，而是历届政府反复上演的套路，年轻印裔代表在领导层中往往有职无权。

一名受访青年坦言：“老实说，我根本不在乎什么代表权。我们的讨论必须往前看，别再纠结于代表政治。”

“我最关心的是，他们究竟有没有干实事，又有没有能力胜任。这才是我平时最看重的标准。”

受访青年也指出，印裔社群日常面临经济拮据、教育壁垒与制度僵化等困境，但政府却长期无法提供任何的解方。

“大选季节”派糖果

受访青年举例抨击所谓的“选举季援助循环”——每逢重大佳节或大选前夕，政府对印裔的关注度与拨款便骤然升温，一旦事过境迁便销声匿迹。

受访者强调，低收入家庭固然欢迎临时救济与佳节礼篮，但这类应景之举，终究无法触及结构性积弊的核心。

一名受访者说：“印裔通常只在屠妖节或大宝森节等佳节才获得援助，而且往往与选票挂钩。”

“为什么不在年初就开始协助，偏要等到大选期间才行动？……全国各地都在上演这种‘选举季援助循环’，我实在不想再看到了。”

Mitra在做什么？

除了排斥点缀式政治把戏，受访者也毫不留情地批评专门协助印裔的大马印裔社会转型单位（Mitra）。

尽管该单位常年拨款高达1亿令吉，随后更增至1亿5000万令吉，受访者对其表现依然存疑。

研究人员也发现，青年对Mitra的职能认知存在严重落差，许多人甚至全然不知它设有拨款计划。

一名受访者坦言：“我不知道这班人（Mitra）怎么运作。说句实在话，我根本不知道他们在做什么。”

另一名曾接洽过Mitra的受访者则说：“对我而言，Mitra形同虚设。我自己申请过，也帮别人申请过……结果一等就是三年，至今毫无下文。”

“有些人甚至等了七年之久。”

不过，也有几名受访者正面评价Mitra，肯定其在提升员工技能方面的工作。

一名受访者表示：“其实他们确实帮到了人。我有一名亲戚遭裁员，Mitra就为他安排了培训课程。”

“这不仅让他学到新技能，也帮他顺利找到新工作。”

教育机会匮乏不公

受访者也指出，政府虽为印裔青年增辟了升学管道，却仍死守大学预科班90%土著对10%非土著的固打制。

他们补充，这导致许多家境清寒但成绩优异的印裔学生，常常无法入读公立大学预科班。

一名学生忆述这道升学门槛时说：“我申请大学预科班落选，成绩比我差的人却录取了，这让我非常惊讶。”

“就连最近，我有些考获全科A+的朋友也进不了预科班，而马来学生单凭固打制就能轻松入学。”

受访者针对制度保障提出多项关键改革建议。

这包括制定涵盖房屋与就业的全面反歧视法、废除族群固打转而按低收入家庭需求招生，以及建立严格监督机制，确保Mitra等机构完全透明运作。

佳节小恩小惠没有用

研究员蔡镇燊（James Chai）评论这份报告时指出，外界或许对年轻人有诸多定见，但其实他们一直在冷眼旁观周遭发生的一切。

“马来西亚印裔青年明确表态，佳节小恩小惠买不到他们的政治归属感。”

他补充：“政府必须推行制度公平与实质政策改革，才能赢得这份认同。”

这项研究于2025年8月至2026年4月期间展开，共访问了111名年龄介于18至35岁的马来半岛印裔青年，其中包括三名目前旅居海外者。

报告提醒，由于样本规模较小，研究结果尚不足以代表全国印裔青年，但仍能揭示年轻一代的视角，以及切身经历如何塑造他们对马来西亚社会政治格局的认知。

研究员莎琳（Shaleen Surendra昨日在吉隆坡一场活动上发表了这项研究成果。

其余参与研究的人员包括娜迪亚（Nadia Lukman）、莎丽妮（Shalini Muniapan）以及阿兹夫（Aziff Azuddin）。



