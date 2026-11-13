马六甲州选

随着上周同心党促国阵希盟候选人共同签署赵明福公道诉求后，马华三位候选人在投票日前夕也共同签署该诉求。

他们分别是是怡力候选人骆慧茹、马接再也候选人魏喜森与哥打拉沙马那候选人蔡求伟

赵明福民主促进今天发表文告宣布，3人已签署了赵明福民主促进会诉求，意味除了同心党16名候选人在11月1日公开表态支持签署与诉求外，促进会目前只收到了两个政党候选人签署诉求的回应。

针对此，该组织主席孔慧颖指出，其他候选人和政党的沉默并不代表他们秉持中立的立场，选民们有权了解各党对该案的态度。

"作为一个组织，我们不能让这场选举悄然过去，而不一再提醒候选人和各政党：迟来的正义，就是被否定的正义；今天所作的承诺，将来必须接受问责，也体现你们的原则与诚信。”

“正如大家所见，当今政府一直无视我们的诉求。候选人和政党的沉默，不等于中立。选民在投票之前，有权知道每一位候选人对为赵明福讨公道的立场。"

选举后将继续监督

赵明福民主促进话也在文告中敦促选民支持有诚信和良知的政党，并将在选后持续监督并公布政党与候选人对他们诉求的回应。

“我们呼吁选民在投票时，支持那些展现出诚信与良知的候选人。”

“赵明福民主促进会在选举结束后将继续监督各政党和候选人的回应，并向公众公布。”

根据文告，该会也促请签署承诺书的候选人，公开表明是否支持三项为赵明福讨回公道的诉求。

三项诉求分别是：

（一）邀请国际刑事调查专家，以刑事法典的谋杀（302）或他杀（304）条文重查赵明福案件；

（二）落实国家原则中的维护法纪条文，依法对付在赵明福案件中违法的人士；

（三）尽速实行体制改革，全面改革反贪会使之尊重人权和去武器化，制订《反酷刑法》以杜绝酷刑和扣留所死亡案件。

上周三（4日），同心党怡力候选人拉西迪前往希盟及国阵候选人的竞选总部，促请两名对手骆慧茹和林朝雁响应并签署“还赵明福公道诉求”。

竞选期第三天（2日），包括拉西迪在内的所有16名同心党候选人皆签署该诉求，表达对赵明福案的关注，及推动制度改革的决心。

有关诉求包括重新调查赵明福案、追究相关责任，以及加速推动制度改革，杜绝扣留所酷刑，避免类似悲剧重演。