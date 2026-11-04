同心党怡力候选人拉西迪前往希盟及国阵候选人的竞选总部，促请两名对手骆慧茹和林朝雁响应并签署“还赵明福公道诉求”，共同支持追求真相、捍卫人权及推动制度改革。

拉西迪在内的所有同心党候选人已签署该诉求，表达对赵明福案的关注，及推动制度改革的决心。

有关诉求包括重新调查赵明福案、追究相关责任，以及加速推动制度改革，杜绝扣留所酷刑，避免类似悲剧重演。

拉西迪表示，自己虽是马来人，但并不妨碍他为赵明福及其家属争取公道。

“赵明福是马六甲人，他的案件不应因时间过去而被遗忘。作为甲州选候选人，我们有责任回应这项涉及本州人民的公义课题，而不是因种族宗教背景而选择沉默。”

他补充，除了赵明福案，其它涉及扣留期间死亡的案件，包括今年10月在焦赖警局总部扣留期间毙命的诺里兹万、2021年被鹅唛警区总部扣留时去世的甘纳巴蒂，同样值得政府严肃看待。每一条生命都应受到尊重，这些死亡案件都该获得透明及公正的调查。

“我们需要的不只是案件的真相，更重要的是检讨制度上的漏洞，确保执法过程受到有效监督，并建立完善的问责机制。”

“如果我们只因受害者的种族不同，而选择沉默，那么往后发生在任何一个群体身上的不公，我们又凭什么要求别人站出来？”

他认为，真正的团结不只是口号，更应该体现在面对不公义时，大家愿意站在一起，为遭受不公对待的人们发声。

冀希盟国阵正视诉求

一同出席的同心党领袖李健聪表示，希望希盟及国阵两名候选人能够正面回应这项倡议并签署诉求，让社会看到各政党在捍卫人权及推动制度改革方面的承诺。

他指出，政治竞争固然是民主制度的一部分，但人权和法治等普世价值不应该成为政党之间互相对立的课题。

“我们并不要求其他候选人支持同心党，而是邀请大家共同支持一项关乎人权与公义的诉求。即使来自不同政党，我们仍然可以在人权及制度改革课题上拥有共同立场。”

他也希望这项倡议能够成为跨越政党、种族与宗教的共同起点，让赵明福案所引发的社会关注，进一步转化为推动国家制度改革的实际行动。



