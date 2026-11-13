伊党主席哈迪阿旺再发争议言论，希盟总秘书赛夫丁纳苏丁对此表以遗憾，斥责其单凭宗教信仰衡量公正与残暴，完全忽略领袖的品德、操守、作为与担当。

赛夫丁在文告中引述《古兰经》第五章〈筵席章〉第8节训示：你们绝不可因为怨恨某一群人而有失公允。你们当秉公行事，公道最接近敬畏。

他指出，伊斯兰教义明确教导信徒，即便面对不喜欢的群体，也必须秉公以待。

“竟有人单凭宗教之别，便断定残暴的穆斯林依然胜过非穆斯林，这实在令人遗憾。评价一名领袖，必须看重他的诚信、公正，以及护民的能力，绝不能只看宗教身分。”