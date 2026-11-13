驳斥哈迪“非穆残暴论”，赛夫丁斥勿借宗教庇护贪腐
伊党主席哈迪阿旺再发争议言论，希盟总秘书赛夫丁纳苏丁对此表以遗憾，斥责其单凭宗教信仰衡量公正与残暴，完全忽略领袖的品德、操守、作为与担当。
赛夫丁在文告中引述《古兰经》第五章〈筵席章〉第8节训示：你们绝不可因为怨恨某一群人而有失公允。你们当秉公行事，公道最接近敬畏。
他指出，伊斯兰教义明确教导信徒，即便面对不喜欢的群体，也必须秉公以待。
“竟有人单凭宗教之别，便断定残暴的穆斯林依然胜过非穆斯林，这实在令人遗憾。评价一名领袖，必须看重他的诚信、公正，以及护民的能力，绝不能只看宗教身分。”
伊党主席哈迪阿旺再发争议言论，希盟总秘书赛夫丁纳苏丁对此表以遗憾，斥责其单凭宗教信仰衡量公正与残暴，完全忽略领袖的品德、操守、作为与担当。
赛夫丁在文告中引述《古兰经》第五章〈筵席章〉第8节训示：你们绝不可因为怨恨某一群人而有失公允。你们当秉公行事，公道最接近敬畏。
他指出，伊斯兰教义明确教导信徒，即便面对不喜欢的群体，也必须秉公以待。
“竟有人单凭宗教之别，便断定残暴的穆斯林依然胜过非穆斯林，这实在令人遗憾。评价一名领袖，必须看重他的诚信、公正，以及护民的能力，绝不能只看宗教身分。”
“先知穆罕默德教诲世人，人人皆为领导者，每位领袖都必须对麾下众人负责。”
“贪污就是贪污，压迫就是压迫；无论行恶者是谁，辜负委托始终是罪过。”
“我们切勿借宗教之名，为贪腐领袖提供道德庇护。”
斥煽动种族宗教偏见
赛夫丁提醒道，伊斯兰的崇高，在于公正、品德、学识、诚信、优良的领袖风范，而非靠着贬低其它宗教得来。
他表示，马来人与穆斯林的实力，同样的也不会因尊重其它族群与宗教的权益而削弱。
“相反，只要穆斯林在公正、进步、智慧与仁爱方面树立典范，造福全人类，自然会赢得更多尊重。”
“选举理应是选民检验候选人与政党政绩、操守、能力的平台，绝不该沦为煽动种族与宗教恐惧及偏见的战场。”
哈迪昨晚在国阵与国盟的竞选压轴集会上致词，期间声称穆斯林领导再差也不比非穆斯林残暴。
他表示，伊斯兰政治以罪与功德为基础，相较之下，非穆斯林的统治则更加残暴。
“穆斯林再坏，即使是由最糟糕的穆斯林来治国，他们也不会像非穆斯林那样残暴。”
这就是哈迪的真本事啦，明明大家都在斗看谁的政策最好，他一个就把整个选战重点转到谁是穆斯林，谁不是穆斯林，这样一来，选举结果就一拍两瞪眼，不用选了。明年肯定要请马来人中最贪污的那鸡出来当首相。
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