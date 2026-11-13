联邦政府发言人法米透露，内阁今日并未讨论解密前首相纳吉居家服刑相关特赦局会议记录的提议。

事缘，内政部长赛夫丁昨日在国会下议院表明，将在今日内阁立场会议上提出是项建议，指称公开相关记录有助厘清事件脉络，让外界更准确理解特赦局的决策过程。

不过，法米今日澄清，内阁并未直接探讨此事，惟当局正基于多项法律考量，推进相关程序。

“总检察长正就此事向内阁提供法律意见。政府确有此意愿，但一切必须依循既定程序办理。”

尚未商议接替交长人选

另一边厢，受询及陆兆福辞职一事，法米表示，交通部长的继任人选，目前尚无任何最新进展。

他补充，内阁并未讨论此事，且首相安华昨日出席希盟政治讲座时，早已表明立场——安华当时表示，尚未批准陆兆福的辞呈，认为此事仍有商榷余地，建议对方先短暂休息一阵。

不过，同场演讲的陆兆福坚持辞去相关职务。

当局此前批准纳吉以居家服刑方式履行剩余监禁刑期，引发行动党强烈批评，陆兆福身为行动党秘书长随后宣布辞职，代表行动党明志。

NASCA将交代微软宕机影响

针对微软服务近期发生的全球大宕机，法米透露，国家网路安全机构（NASCA）目前尚未整理完毕并向内阁提呈相关报告。

此次故障波及整个Microsoft 365系统，导致Outlook、Teams、SharePoint和Copilot等多项服务中断。

微软据报将故障归咎于基础设施负载过高，致使部份服务器停摆，进而影响用户登录邮箱及使用其它服务。

法米表示，截至今日上午他仍在等待该机构汇报最新进展，并指出这起事故波及多个国家，恐带来重大影响。

他表示，目前尚待查明有哪些政府部门或机构受到此次微软云端存储与云端服务故障波及。

“我会指示国家网络安全机构发布文告，交代当局已采取的应对措施。”