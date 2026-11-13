首相安华说，尽管接获了交通部长陆兆福的正式辞呈，但对于是否接受之，政府并不必急着下决定。

《马新社》报道，他指出，他需要经过研究才能定夺。

“我还没接受辞职。我收到信了，他（陆兆福）说即时生效，但我当然会花时间研究。”

他是今日在吉隆坡十五碑Madrasathul Gouthiyyah祈祷所参加周五聚礼后，对记者发表上述立场。

随着高庭于周二批准前首相纳吉居家服刑，也是行动党秘书长的陆兆福昨日强调，他即时辞去交通部长职务的立场不变。

不过，陆兆福说，包括他在内的40名行动党国会议员，仍坚定支持首相领导，并否认辞职反映政府内部分裂的说法。

另一方面，谈及马六甲州选举期间的内阁会议，安华说，讨论如常，选举期间政治气氛升温只是暂时现象，选后便会恢复平静。

“外面（州选）的气氛（热烈）很正常，但刚才的会议如常，我没有发现任何问题。”


安华再挽留陆兆福，称与元首关系佳“今午才通电话”

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交通部长空缺由首相处置，行动党未商议替补人选

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卸下官职后火力全开，陆兆福吁甲选民阻国阵掌权

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履行反对纳吉居家服刑立场，陆兆福即日起辞交长职

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