安华证实接获陆兆福辞函，惟不急着下决定
刊载: Nov 13, 2026 4:29 PM
首相安华说，尽管接获了交通部长陆兆福的正式辞呈，但对于是否接受之，政府并不必急着下决定。
《马新社》报道，他指出，他需要经过研究才能定夺。
“我还没接受辞职。我收到信了，他（陆兆福）说即时生效，但我当然会花时间研究。”
他是今日在吉隆坡十五碑Madrasathul Gouthiyyah祈祷所参加周五聚礼后，对记者发表上述立场。
首相安华说，尽管接获了交通部长陆兆福的正式辞呈，但对于是否接受之，政府并不必急着下决定。
《马新社》报道，他指出，他需要经过研究才能定夺。
“我还没接受辞职。我收到信了，他（陆兆福）说即时生效，但我当然会花时间研究。”
他是今日在吉隆坡十五碑Madrasathul Gouthiyyah祈祷所参加周五聚礼后，对记者发表上述立场。
随着高庭于周二批准前首相纳吉居家服刑，也是行动党秘书长的陆兆福昨日强调，他即时辞去交通部长职务的立场不变。
不过，陆兆福说，包括他在内的40名行动党国会议员，仍坚定支持首相领导，并否认辞职反映政府内部分裂的说法。
另一方面，谈及马六甲州选举期间的内阁会议，安华说，讨论如常，选举期间政治气氛升温只是暂时现象，选后便会恢复平静。
“外面（州选）的气氛（热烈）很正常，但刚才的会议如常，我没有发现任何问题。”
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复