首相安华说，尽管接获了交通部长陆兆福的正式辞呈，但对于是否接受之，政府并不必急着下决定。

《马新社》报道，他指出，他需要经过研究才能定夺。

“我还没接受辞职。我收到信了，他（陆兆福）说即时生效，但我当然会花时间研究。”

他是今日在吉隆坡十五碑Madrasathul Gouthiyyah祈祷所参加周五聚礼后，对记者发表上述立场。