国会报道

行动党甲洞国会议员林立迎要求内政部，安排国会代表团视察已获宪报颁布为监狱的前首相纳吉私邸。

他表示，此举能让国会议员亲自审视纳吉居家服刑期间的安保与监管安排。

林立迎为国会下议院安全特别遴选委员会成员，他表示，实地视察有助委员会评估居家服刑的执行是否遵守既定条例与程序。

“我要求部长遵循既定程序与安保规范，安排委员会成员正式视察目前已列为监狱的纳吉私邸。”

“我们要亲自视察监管条例的落实情况。倘若一切井然有序，便无需惧怕国会视察。”

相信必有额外开销

林立迎也质疑内政部的说法，即纳吉居家服刑并未带来额外开销。

他指出，当局不仅长期驻派三名狱警驻守私邸，更是调派了警员执勤。

他补充，三名狱警原先驻守加影监狱，要求当局说明调派何人填补了他们的空缺。

他也要求当局交代警员的差旅费、津贴及调派详情，并说明此举对一般监狱的安保部署造成了何种影响。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后在2024年1月获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局今年9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

随着巫统为其众筹并缴清罚款后，纳吉前天已获转移至其私邸，以居家服刑方式履行剩余监禁刑期。