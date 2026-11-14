吉隆坡总警长法迪尔指示警员一旦察觉任何威胁就毫不犹豫开枪，人权组织人民之声批评这违反国际人权标准。

人民之声执行总监阿祖拉（Azura Nasron）昨日发文告提醒，警方高层官员发表这类言论，可能被解读为全面授权使用致命武力。

她担忧，这将使任意开枪行为合理化，同时也为涉事警员提供非正式的机构保护。

“尽管警员受过训练，能够在高压情况下作出瞬间决定，但这些决定仍必须维护所有相关人士的生命权。”

阿祖拉促请警方在公开发表言论时更加谨慎，并根据人权标准，加强以情境为基础的培训，确保警员能够客观评估威胁及采取缓和局势的措施。

她警告，法迪尔的指示与国际人权标准背道而驰，该标准要求警方保持克制，并按比例使用武力，而致命武力只能作为最后手段。

她说，执法人员涉嫌非法杀人的案件，必须迅速、有效、独立及公正地展开调查，以确保问责，并防止滥权行为。

“标准的武力使用调查可能沦为疏忽及漫不经心的程序，尤其是当领导层的言论暗示，主观声称感到怀疑就足以成为使用武力的理由时。”

隆警长：若有威胁就开枪

雪州甲洞前晚发生外籍人士挥刀袭击，导致警员断掌的骇人事件。受伤警员泰瑞在吉隆坡中央医院历时八小时的复杂显微手术后，顺利接回断掌。

该起袭警案约晚上7点发生在甲洞逸福园（Desa Aman Puri）一带的组屋。受伤警员泰瑞隶属于鹅唛警区总部防范罪案及社区安全组，他遭持巴冷刀的外籍男子砍断右手腕。

事发后，泰瑞先送往士拉央医院救治，随后转院至吉隆坡中央医院动手术。

首相安华之后也在面子书贴文，谴责袭警事件。

吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）在案发后也下令，属下警员一旦察觉有任何威胁，必须毫不犹豫开枪。

他通过吉隆坡警方面子书专页发布一段语音讯息，严厉地表示不希望前线警员遭遇类似甲洞事件的情况。



