马六甲州选

选委会预计马六甲州选举首个成绩最迟在今晚约9点30分揭晓，而28个州议席的完整成绩则预计在午夜前出炉。

选委会主席南兰哈伦是今日视察马六甲玛琳华小投票中心，如此表示。

针对投票率，他说，截至早上11点25分，投票率已达31.07%，情况令人鼓舞，并有信心投票率可达至少70%的目标。

“我对70%至75%的投票率目标仍抱有信心，本次投票率至少70%是可以实现的。”

他呼吁也民众尽早投票，因为天气预测显示下午可能下雨。

此外，他提到，截至目前，已有超过7000名登记为身障者的选民完成投票。

接301宗轻微违规举报

南兰哈伦说，根据选委会通过OCR-VA系统取得的实时数据，女选民的投票率领先男性选民。

谈及选举违规行为时，他说，截至昨晚，共接获301宗与选举相关的轻微违规举报，其中大部分涉及竞选宣传品安装。

“我不能说301宗是很低的数字。我们希望未来能进一步减少这类违规行为。”

他也感谢民众主动举报选举违规行为，而选委会已针对接获的投诉采取行动。