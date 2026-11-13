马六甲州选

本次马六甲州选，巫青团长艾科玛的亲哥哥索里欣扛了同心党的黄旗，上阵望万州议席，并在竞选宣传上另辟蹊径，争取曝光。

索里欣的竞选海报与布条印有别出心裁的标语，挂满望万大街小巷。相比其他政党候选人大多专注介绍自己或拉票，索里欣反而搬出私事吸睛。

其中一幅最醒目的布条上，印着“我爱吾妻”（Saya Sayang Isteri Saya）的标语。

索里欣的妻子努卢希达亚（Nurul Hidayah）在社交媒体Threads上传了丈夫的竞选宣传品照片。

“老公的马六甲州选竞选海报别具一格，望万选民别见怪，尽管投选2号。”

《当今大马》在当地走访时也发现，他悬挂的许多海报与布条，风格与一般候选人截然不同。

出奇招吸引年轻人

为了吸引年轻选民目光，索里欣在其中一幅布条写道：“每个人都年轻过，但未必人人都当过IMO！”

“IMO”是不朽（Immortal）的缩写，也是手游《无尽对决》（Mobile Legends，MLBB）排位赛顶尖玩家的专属称号。

具体而言，神话不朽（Mythical Immortal）正是这款游戏排位体系的最高段位。

索里欣现年40岁，经营4家药店。他的宣传布条也顺带刊登减肥服务与廉价救护车服务的资讯。

此外，在另一幅布条上，索里欣身穿马来传统服装，手捧一束鲜花，旁边写着：“这是竞选海报，可别当成征婚广告啊。”

望万州席上演四角战，索里欣的对手包括原任议员兼宏愿党候选人莫哈末雅兹、土团党候选人拉拜，以及独立人士阿都哈林。

望万共有2万6381名选民，巫裔占62.75%、华裔19.61%、印裔16.76%，以及其他族群0.9%。

在2021年州选，雅兹代表土团党以328张多数票微差击败国阵候选人胜选，但国阵与希盟本届皆未派员上阵。



