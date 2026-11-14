马六甲州选

第16届马六甲州选的240个普通投票中心，1213个投票渠道今早8点同步开放，让选民投票选出新一届州政府。

选举委员会指出，共有67万5166名普通选民符合投票资格，以在28个州议席选出议员，投票率预计将达到70%。

投票程序预定于傍晚6点结束。此前，为期14天的竞选活动已于昨晚11点59分正式结束。

根据《马新社》，本届州选共有68万7697名注册选民符合投票资格，其中包括1万2531名军人、军人配偶及警员。他们已于本周二提前投票。

提前投票涉及31个投票中心，最终共有9417人投票，占符合资格选民的94.96%；另有2614人通过邮寄方式投票。

本届州选共有79名来自各政党及独立人士的候选人，候选人提名程序已于10月31日完成。

希盟派出最多候选人，共24人；其次是国阵的23人、团结党16人、土团党的7人、国盟5人、土权党1人及3名独立人士。

在2021年11月20日举行的第15届马六甲州选中，国阵赢得28个州议席中的21席，希盟取得5席，国盟则赢得2席。



