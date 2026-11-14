LCS改用土耳其Atmaca导弹，须承担系统整合费
国防部长卡立诺丁确认，大马海军的濒海战斗舰（LCS）改用土耳其制造的Atmaca反舰导弹，而所涉及的额外开销包含系统整合和发射系统的费用。
他说，政府已为濒海任务舰（LMS）订购Atmaca导弹，其中部分订单可调配给LCS，以取代原定从挪威采购的海军打击导弹（NSM）。
“我确实已为LMS订购Atmaca导弹。因此现在只需将这些Atmaca导弹装在LCS上。”
“额外费用是系统整合及发射系统的费用。一旦挪威退还款项后，我们将用这笔钱支付新导弹的费用。”
国防部长卡立诺丁确认，大马海军的濒海战斗舰（LCS）改用土耳其制造的Atmaca反舰导弹，而所涉及的额外开销包含系统整合和发射系统的费用。
他说，政府已为濒海任务舰（LMS）订购Atmaca导弹，其中部分订单可调配给LCS，以取代原定从挪威采购的海军打击导弹（NSM）。
“我确实已为LMS订购Atmaca导弹。因此现在只需将这些Atmaca导弹装在LCS上。”
“额外费用是系统整合及发射系统的费用。一旦挪威退还款项后，我们将用这笔钱支付新导弹的费用。”
他今日在班卒国小出席昌明领养学校移交仪式后，向记者这么说。
卡立诺丁提到，为LMS订购的Atmaca导弹预计于2028年完成，而采用相同系统可让国防部能够充分利用现有的订单安排。
不过，他没有透露涉及的额外费用数额，因为相关事项仍在谈判中。
或需上庭向挪威追款项
询及政府是否有信心向挪威追回款项时，他说，这可能需要采取法律行动，包括通过仲裁或法庭程序。
“假设我们诉诸仲裁，很多人也未必遵守仲裁裁决。对方也可能不会履行裁决，届时我们必须上法庭。两、三年或四、五年，我也不知道。”
11月12日，卡立诺丁提到，政府在评估包括法国及意大利在内的数个国家的方案后，选择土耳其作为替代供应国，以取代NSM系统。考量因素包括价格、交付期限及预付款成本。
他说，政府将与土耳其方面展开进一步谈判，以敲定这项采购，包括确保有关导弹系统与LCS之间的兼容及整合。
5月19日，国防部向挪威国防制造商康斯伯格防务与航空航天公司发出索赔通知，要求赔偿约10亿令吉，因为NSM导弹出口许可证遭取消。
这笔款项包括政府已支付的1亿2600万欧元（约5亿8347万令吉）直接成本，以及间接损失索赔。
18架战斗机后年完成交付
另一方面，卡立诺丁指出，马来西亚预计将在2028年3月前从韩国接收全部18架FA-50M轻型战斗机，以加强国家防空能力。
他说，截至目前，已接收两架战斗机，另外4架预计于明年4月交付，赶在2027年浮罗交怡国际海事与航空展（LIMA）举行之前。
他说，其余12架战斗机预计于2028年3月交付，届时政府采购的全部18架战斗机将完成交付。
“所有战斗机将以彭亨州关丹为基地，待鹰式战斗机退役后，再考虑这些战斗机的后续部署安排。”
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