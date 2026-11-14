国防部长卡立诺丁确认，大马海军的濒海战斗舰（LCS）改用土耳其制造的Atmaca反舰导弹，而所涉及的额外开销包含系统整合和发射系统的费用。

他说，政府已为濒海任务舰（LMS）订购Atmaca导弹，其中部分订单可调配给LCS，以取代原定从挪威采购的海军打击导弹（NSM）。

“我确实已为LMS订购Atmaca导弹。因此现在只需将这些Atmaca导弹装在LCS上。”

“额外费用是系统整合及发射系统的费用。一旦挪威退还款项后，我们将用这笔钱支付新导弹的费用。”

