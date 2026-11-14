内政部长赛夫丁纳苏丁今日披露，警方自2025年4月起，便调查马来西亚涉嫌被用作中转站，以规避美国英伟达人工智能芯片出口限制一事。

总部设于新加坡的Megaspeed及其马来西亚子公司Speedmatrix近期引起关注，因为这两家公司涉嫌将高阶英伟达芯片运往马来西亚和印尼的数据中心，以供应中国客户。

赛夫丁今日在霹雳实兆远举行的记者会上证实，警方曾调查此事。

“针对第一个问题，警方是否已经开档调查？答案是肯定的，早在2025年4月就已展开调查。”

“我们的调查也着重于马来西亚是否被用作中转枢纽，这也是调查范围的一部分。”

他说，警方援引《2010年战略贸易法令》展开调查，起因是美国指控有代理公司涉嫌透过非法采购，以及经由马来西亚转运先进人工智能芯片，以规避出口限制。

投资、贸易及工业部目前主导这项跨部门调查，参与单位包括警方、国家银行、内陆税收局、通讯及多媒体委员会（MCMC）及关税局。

一直向贸工部汇报

赛夫丁（上图）说，警方一直向贸工部汇报调查发现，再由该部门负责向美国当局传达相关信息。

不过，他拒绝透露调查人员是否已经掌握，足以证实有关指控的证据。

“至于我们的调查是否已经发现支持有关指控的证据，包括非法转运或非法采购的证据，这涉及多个层面的调查工作。”

“这项调查极为复杂。在现阶段，我可以确认，我们一直向贸工部汇报调查进展，再由该部门转达给相关方面。”

Megaspeed成焦点

据报道，Megaspeed在2024年6月至2026年2月期间，购买了价值48亿美元（约195亿令吉）的英伟达人工智能芯片。

《当今大马》11月10日报道，这些芯片涉嫌被运往马来西亚和印尼的数据中心，引发外界关注有关交易是否涉及规避美国出口限制。

外国媒体报道也曾调查Megaspeed与前高管黄乐之间的关系，后者据称与中国情报机构有关联。

Megaspeed否认涉及非法芯片交易，并强调美国及马来西亚官员，以及英伟达所进行的检查，均未发现任何不当行为。

11月10日，贸工部长佐哈里表示，由于缺乏违法证据，该部门并未针对Speedmatrix展开专项调查。

不过，该部门昨日澄清，Megaspeed和Speedmatrix均未获证实没涉及不当行为。

该部门表示，目前正与关税局合作，以确定进口马来西亚的人工智能芯片，之后是否按照本地法律规定重新出口。

赛夫丁没有说明上述任何一家公司是否正接受警方调查。

美国收紧出口管制

自2025年初以来，马来西亚因可能涉及转运英伟达先进芯片一事，持续受到关注。

去年3月，新加坡披露，在一宗诈骗案件中，可能装有英伟达芯片的服务器曾被运往马来西亚，引发外界对其最终目的地的质疑。

随后，贸工部与本地执法机构及美国当局展开调查，但尚未公布任何能够证实马来西亚涉案的调查结果。

2025年7月14日，马来西亚针对美国原产的高性能人工智能芯片实施战略贸易许可证要求，涵盖出口、转运及过境，以防止有关芯片可能被转运至中国。

贸工部昨日澄清，有关管制不适用于进口，但涵盖之后的出口及再出口。

首相安华昨日也表示，目前没有迹象显示，与Megaspeed有关的芯片曾从马来西亚出口。