首相安华强调，政府将继续严正看待国内印裔社群面对的各项课题，尤其是教育及福利方面。

他说，这包括支持淡米尔学校发展、提升淡米尔语地位，以及持续改善城市和园丘地区低收入群体的福祉。

他说，政府意识到仍有一些事项需要改善，以确保印裔社群的需求包括教育方面，获得有效处理。

“同样的，还有兴都庙课题、印度商贩课题，以及城市与园丘贫困印裔的生活问题。我们必须设法处理及解决。”

他今日在吉隆坡十五碑小印度出席2026年全国屠妖节庆典致词时，这么说。

安华提到，昌明政府采取的方针是确保福利援助的发放顾及人民的实际需求，不分种族，让社会各阶层都能从国家发展中受惠。

他说，这项方针通过慈悯援助金（STR）及慈悯基本援助金（SARA）等措施落实，此外，政府明年1月将向每名学生发放200令吉援助金，涵盖各源流学校。

他呼吁人民继续维护家庭精神及互相尊重，并珍惜多元宗教、文化、语言及种族，以维护国家和谐。