倡大选沿用“胜者守土”，斗士党宏愿党冀分更大一杯羹
斗士党主席慕克里兹建议，国盟与国阵在第16届全国大选的议席谈判中，以“胜者守土原则”作为分配议席的依据。
他相信，在政治联盟不断变化之际，这项分配原则可能让国盟在联邦层面的谈判中争取更大的空间，尤其是国阵此前在州选协议中竞选了大部分州议席。
慕克里兹指出，双方尚未展开第16届全国大选的议席谈判，但他希望两个联盟能够延续州选期间互相让步的做法。
“州议席方面，你们保留原本由你们赢得的议席；国会议席方面，我们则保留原本由我们的议席，并可以与其他盟友分享。”
斗士党主席慕克里兹建议，国盟与国阵在第16届全国大选的议席谈判中，以“胜者守土原则”作为分配议席的依据。
他相信，在政治联盟不断变化之际，这项分配原则可让国盟在联邦层面的谈判中争取更大的空间，毕竟国阵此前在州选协议中竞选了大部分州议席。
慕克里兹（下图）指出，双方尚未展开第16届全国大选的议席谈判，但希望两个联盟能够延续州选期间互相谦让的做法。
“你们保留原本由你们赢得的州议席；国会议席方面，我们保留我们原本的议席，并可以与其他盟友分享。”
他是今日在雪兰莪沙阿南出席斗士党第四届常年代表大会，并发表政策演说后，向记者如此表示。
根据马六甲州选协议，国阵在28个州议席中派出候选人竞选23席，国盟则竞选5席。最终，国阵赢得21席，国盟赢得3席，两个联盟合共拿下24席，其余4席由希盟夺得。
在刚落幕的马六甲州选，国阵将原任巴也隆布议员莱依斯（Rais Yasin），调往由国盟于2021年赢得的双溪乌浪州议席。最终，国阵成功赢得双溪乌浪州席，国盟则拿下巴也隆布州席。
国阵在第15届全国大选未能赢得马六甲任何一个国席。
当时，国盟赢得马日丹那（Masjid Tanah）、冬牙峇株（Tangga Batu）和野新（Jasin）3席；希盟则拿下亚罗牙也（Alor Gajah）、汉都亚再也（Hang Tuah Jaya）及马六甲市（Kota Melaka）3席。
无论如何，慕克里兹认为，胜者守土原则应成为全国各地议席谈判的依据，但仍须保留调整空间。
宏愿党冀争取更多空间
宏愿党副主席阿都拉欣淡比仄（Abdul Rahim Thamby Chik，下图）也是今日出席斗士党大会的国盟领袖之一。他指出，马六甲州选期间，国盟只能竞选国阵分配议席后剩下的选区。
因此，这名前马六甲首长认为，国盟成员党应该有更多机会竞选原任议员不是国阵的国会选区。
“你们（国阵）因为胜者守土原则获得很多州席。国阵没有原任国会议员的选区，就应该在联邦层面给我们更多机会。这是我们希望取得的平衡。”
宏愿党目前在国会下议院拥有6名国会议员，包括党主席兼反对党领袖韩沙再努丁。这些议员此前已正式遭土团党开除。
斗士党促公平分配议席
斗士党今年6月加入国盟，并在柔佛州选中分配到议席。不过，该党没派候选人参加森美兰及马六甲州选。
慕克里兹今日指出，由于议席优先分配给国阵及国盟之前获胜的选区，斗士党可争取的空间并不多。
他回忆，斗士党最初有意竞选森美兰金马士州议席，但由于原任议员里利祖安阿末（Ridzuan Ahmad）从土团党转投宏愿党，该议席最终分配给宏愿党。利祖安阿末随后也成功守住议席。
他说，斗士党之后转而考虑邻近的利民济州议席，但该选区已根据合作协议分配给巫统候选人。
慕克里兹表示，斗士党接受了这项妥协，并为国阵及国盟双方的候选人助选。
他希望，未来的议席分配能够反映各成员党的实力，包括斗士党、民政党和大马印裔党（MIPP）。
他较早前在政策演说中也呼吁，国盟所有成员党都应获得公平机会，为第16届全国大选做准备。
“议席分配及选举策略必须考量每个政党的实力、能力及贡献。”
展望未来，慕克里兹也建议国盟在各州委任一名国盟主席，并赋予明确的职权，负责协调选举策略，以及加强各成员党之间的关系。
伊党主席哈迪阿旺已表态支持将国阵与国盟的合作模式延伸至联邦层面；巫统副主席卡立诺丁则形容，马六甲的合作协议可能成为第16届全国大选的蓝本。
不过，国阵主席阿末扎希11月12日表示，尽管国阵在数场州选中与希盟对垒，但国阵仍坚定支持首相安华领导的联邦政府。
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