斗士党主席慕克里兹建议，国盟与国阵在第16届全国大选的议席谈判中，以“胜者守土原则”作为分配议席的依据。

他相信，在政治联盟不断变化之际，这项分配原则可能让国盟在联邦层面的谈判中争取更大的空间，尤其是国阵此前在州选协议中竞选了大部分州议席。

慕克里兹指出，双方尚未展开第16届全国大选的议席谈判，但他希望两个联盟能够延续州选期间互相让步的做法。

“州议席方面，你们保留原本由你们赢得的议席；国会议席方面，我们则保留原本由我们的议席，并可以与其他盟友分享。”

