国阵主席阿末扎希确认，国阵不会参与第13届砂拉越选举。

阿末扎希也是巫统主席。他指出，这项决定符合巫统与土保党（PBB）之间的共识。

“国阵无意竞选砂拉越任何议席，因为这是巫统与砂拉越土保党之间达成的共识。”

根据《马新社》，他是今日出席人民进步党（PPP）屠妖节门户开放活动后，向记者如此表示。

安努亚：国盟近期决定

此外，国盟宣传主任安努亚慕沙在面子书贴文表示，国盟将于近期决定是否参加下个月举行的砂拉越选举。

“国阵不会参加砂拉越选举。国盟则将在近期决定立场，不竞选可能是其中一个选项。”

选举委员会已择定12月12日为砂拉越选举投票日，提名日落在11月28日，提前投票在12月8日。

砂盟早前宣布，将在来临砂拉越选举中，上阵全数82个州席。砂拉越行动党则放话，将在来临砂选上阵至少7席。

另一方面，谈及森美兰州政治危机，阿末扎希表示，各方将努力尽快化解当前局势。

他说，当局将采取必要措施，解决目前面对的问题。

“最重要的是，森美兰人民面对的问题获得解决，州政府行政能够顺畅运作，并符合森美兰州宪法。”

