虽然国阵在过去星期六第三度在州选高奏凯歌，但国阵主席阿末扎希表示，他们无意仓促在其他州属触发选举。

《马新社》报道，他表示，是否解散州议会来选举，交由各州领袖自行评估局势和决定。

“马六甲的选举才刚落幕，我们不想急着在其他州属举行选举。”

“我交由各州首席部长或州务大臣审视局势；若时机成熟，再由他们向各州苏丹、国家元首或州元首提出劝告。眼下我们还是按部就班，逐一处理吧。”

阿末扎希也是巫统主席。他是今日在峇眼拿督主持国民服务计划3.0（PLKN 3.0）2026年第4期国家青年英雄结业检阅礼后，在记者会上受询及卜艾的倡议时这么表示。

巫统前最高理事卜艾早前建议，同样由国阵与希盟联合执政的霹雳与彭亨也应跟进举行州选。

据报道，卜艾提出这项建议，是因为国阵与国盟上周六在马六甲第16届州选中联手出击，凭着这套合作方程式大获全胜。

在该场州选中，全数28个州议席皆有竞选，国阵横扫21席，希盟赢得4席，国盟则斩获3席。



