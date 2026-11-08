森州大臣依斯迈拉欣强调，森州议会不会解散，政府正致力确保议会按原定时间举行。

他说，森州财案的所有准备工作已完成，目前只待正式敲定日期，即可召开州议会。

“财案方面，所有准备工作都已就绪。我们也已敲定财案，目前只等待州议会会议日期。”

“我们会尽可能按照原定时间表举行会议，不存在议会解散的问题。身为州务大臣，我不会让议会解散。”

他今日出席印度社群事务特别顾问莫甘举办的屠妖节茶会后，针对森州政府为即将举行的州议会所作准备一事，向记者这么说。

此前，州政府计划于11月26日召开州议会会议，并于11月27日提呈2027年森州财案。