联邦直辖区公青团及社青团支持政府，基于文化遗产保护及非营利机构而将隆雪华堂地契更新费调低至象征式1000令吉，并促国阵与国盟停止狭隘政治操弄。

联邦直辖区公青团副团长洪仕铭今日发文告表示，国阵与国盟部分领袖批评隆雪华堂地契课题，完全忽视了土地法律事实以及国家文化遗产保护的法定地位。

为厘清误导民众的错误论述，联邦直辖区公青团副列出以下四大关键事实：

（一）国家文化遗产建筑的法定限制：隆雪华堂早于2007年7月6日，在2005年国家文化遗产法令下，正式宪报颁布为国家文化遗产。这一法定地位严禁业主拆除或重新发展该地段为公寓、办公大楼等商业项目，同时规定业主必须承担高昂的古迹建筑维护与修缮费用。

（二）地价溢价从467万令吉降至1000令吉的原因：原先467万令吉的估价，是基于该土地原有的“商业”地契用途所计算。2026年9月14日，联邦直辖区土地委员会批准将该土地的用途条件永久转换为“机构”。一旦受到机构用途条件及文化遗产法令的双重限制，该土地便不再具备任何商业发展价值，因此核定1000令吉的象征性溢价完全合理。

（三）实际需缴付的费用绝非“免费”：根据2026年10月1日批准函随后发出的官方土地通知书，隆雪华堂必须缴付总额5011令吉的首期费用（涵盖土地溢价、首年地税及行政费），并在长达99年的租赁期内，每年缴付3151令吉的年度地税。

（四）属于全民的多元族群公民社会空间：隆雪华堂是历史悠久的建筑，长期以低廉租金开放给非政府组织、大专生及社会运动分子举办公共论坛、知识分子讲座与公益活动，绝非奢华的商业礼堂。尽管这座建筑冠有“中华”之名，但历史证明，它的大门始终向不分背景的全体马来西亚人民敞开。大马许多来自不同族群的政治领袖、社会贤达及维权人士，正是从这座礼堂开启他们的从政之路与民主抗争历程。

洪仕铭强调，这项批准仅仅是将土地的法律地位，与其作为国家文化遗产地的实际功能进行协调一致。

“我们呼吁各方停止将每一项与华社相关的文化遗产保护政策或机构政治化，反之应回归事实、理性论政。”

社青抨巫青制造对立

与此同时，社青团长吴家良发文告，痛批巫青团长艾科玛及国阵后座国会议员，为了炒作议题及制造对立，恶意贬低隆雪华堂的价值，竟把支持百年文化机构的政策扭曲成政府让利的谎言。

吴家良说，隆雪华堂长期推动文化教育、扶持本土艺术、促进公共讨论及参与社会服务，是非营利的文化与公民社会机构。

“难道只有把土地发展成高楼商场才叫有价值，而保存历史、深耕文化，服务社会，就一文不值？”

他抨击艾科玛将华堂地契更新费与人民组屋租金相提并论，刻意制造保护文化与照顾弱势之间的对立。

“事实上，协助生活困难的组屋居民，与扶持非营利文化机构，两者完全可以同时推进。”

“艾科玛那么在乎租屋，当初就应该用巫统为纳吉筹集以缴交罚款的5千万令吉，拿去帮助居民。但他宁愿把钱用在贪污犯身上，然后指责别人扶持文化社区，这不是很讽刺吗？”

针对国阵后座国会议员以政府收入流失质疑有关决定，吴家良反击，不能在忽略土地用途限制及文化保育责任的情况下，先把减免说成不当让利，因为公共政策的价值不只体现于国库多收多少钱，也包括能否保存文化资产，让民间机构继续服务社会。

“如果政府一面要求民间守护古迹，另一面却只按黄金地段的商业潜力来衡量其负担，那么所谓重视文化遗产，岂不是只剩一句空话？”

促魏家祥刘华才表态

吴家良进一步质问马华总会长魏家祥，马华署理总会长马汉顺今年3月公开支持减免隆雪华堂地契溢价。

“如今艾科玛与国阵议员接连攻击有关安排，魏家祥是否愿意站出来，反击巫统领袖不合理的刁难？”

他也促请民政党主席刘华才明确表态，是否支持隆雪华堂基于非营利性质，文化保育责任及土地用途限制，获得合情合理的减免。

他促请魏家祥和刘华才，不能只有在选举时候才找华团握手，自己盟友放火时，则任由华团自生自灭，因為隆雪华堂的历史与贡献，也是马来西亚多元社会的一部分。

“须知道，隆雪华堂不仅是华社的聚集地，而是早已超越华社，长期投身跨族群公民行动，推动国族建设与团结的机构，近年马华和民政领袖更多次受邀到隆雪华堂出席对话活动。面对恶霸巫統霸凌华堂，贬低他们的贡献，两位领袖难道又要袖手旁观吗？”

吴家良促国阵停止将华堂当作箭靶，也要求魏家祥与刘华才拿出明确立场，共同捍卫合理减免，让华堂把有限资源继续用于文化传承与社会服务。

昨日，艾科玛抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。

随后，首相署（联邦制辖区）部长杨巧双大力反击艾科玛等人所抛出的“只照顾自己族群”种种指控。

