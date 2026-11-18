“连华堂招牌都不放过”，吴家良抨国阵国盟煽动种族对立
继地契更新费用之后，国阵国盟又拿隆雪华堂招牌作文章。行动党社青团长吴家良抨击国阵国盟无所不用其极地刁难这座百年文化机构，充分暴露其容不下多元文化的狭隘心胸。
他质疑道，这些政治人物接连向隆雪华堂发难，并非出于对政策或法律的关切，而是意图妖魔化无辜的华堂，借此煽动种族对立，进一步推动他们的大马来穆斯林议程。
“隆雪华堂不仅是华社的文化场所，更是马来西亚公民社会的重要支柱。”
“过去一个世纪，隆雪华堂从争取公民权益，推动民主改革，到促进人权，文化交流及国族建设，始终积极参与国家发展，其贡献有目共睹，绝不容许政客为了政治私利而恶意抹杀。”
继地契更新费用之后，国阵国盟又拿隆雪华堂招牌作文章。行动党社青团长吴家良抨击国阵国盟无所不用其极地刁难这座百年文化机构，充分暴露其容不下多元文化的狭隘心胸。
他质疑道，这些政治人物接连向隆雪华堂发难，并非出于对政策或法律的关切，而是意图妖魔化无辜的华堂，借此煽动种族对立，进一步推动他们的大马来穆斯林议程。
“隆雪华堂不仅是华社的文化场所，更是马来西亚公民社会的重要支柱。”
“过去一个世纪，隆雪华堂从争取公民权益，推动民主改革，到促进人权，文化交流及国族建设，始终积极参与国家发展，其贡献有目共睹，绝不容许政客为了政治私利而恶意抹杀。”
“隆雪华堂的历史值得被铭记，其文化遗产值得被保留，其社会贡献更值得被尊重，而不是任由一群无知的政客无中生有，吹毛求疵，处处刁难。”
斥马华民政为迫害华堂帮凶
文告中，吴家良也把矛头指向马华与民政，指称相关极端政治人物，正是两党如今在各大选举的盟友，质问两党主席魏家祥、刘华才的立场。
“魏家祥与刘华才究竟打算如何面对这些盟友，难道还要继续唯唯诺诺，苟且偷生？”
“巫伊才刚宣布合作，隆雪华堂就接连遭殃。难道继续合作下去，就要让更多华社机构成为攻击目标？”
“马华和民政党被点名后才不甘不愿地小声表态，但极端盟友们却更大声攻击隆雪华堂，因此马华民政就是纵容极端盟友迫害隆雪华堂的第一号帮凶。”
指宪法保障多语使用
吴家良表示，《联邦宪法》第152条文明确保障非马来语在非官方场合的使用，尊重马来语地位与维护多元文化根本不相矛盾，没必要讲历史建筑招牌字体上纲上线称种族政治课题。
“隆雪华堂的中文招牌，早已是吉隆坡历史文化景观的一部份。难道这些政客认为，只要中文字比马来文字大一点，就会威胁国语地位？这根本是本末倒置，妄为人民代议士。”
隆雪华堂近日正值多事之秋，先是巫青团长艾科玛炒作其地契更新费用获削减一事，国盟马日丹那国会议员玛丝则随后质疑其百年招牌中文字体比马来文字体突出。
火箭今天开始学硬起来，继续努力，硬到最后！
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