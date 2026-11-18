继地契更新费用之后，国阵国盟又拿隆雪华堂招牌作文章。行动党社青团长吴家良抨击国阵国盟无所不用其极地刁难这座百年文化机构，充分暴露其容不下多元文化的狭隘心胸。

他质疑道，这些政治人物接连向隆雪华堂发难，并非出于对政策或法律的关切，而是意图妖魔化无辜的华堂，借此煽动种族对立，进一步推动他们的大马来穆斯林议程。

“隆雪华堂不仅是华社的文化场所，更是马来西亚公民社会的重要支柱。”

“过去一个世纪，隆雪华堂从争取公民权益，推动民主改革，到促进人权，文化交流及国族建设，始终积极参与国家发展，其贡献有目共睹，绝不容许政客为了政治私利而恶意抹杀。”