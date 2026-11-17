同心党全国领袖李健聪表示，隆雪华堂地契更新费获调低至象征式1000令吉是值得肯定的良好开端，并呼吁政府制定统一政策扶持所有文化遗产。

李健聪今日发文告表示，这项决定不应只是个别案例，政府更应该借此机会制定统一政策，让其他符合条件的文化遗产建筑也能获得同等支持。

“隆雪华堂成立于1923年，至今已有103年历史，其建筑更于2007年初被宪报列为文化遗产建筑。由于受到文化遗产保护条例的限制，该地段不具备一般商业开发价值，既不能兴建公寓，也无法改建为购物中心，只能用于文化、历史及机构用途。”

“事实上，吉隆坡还有许多文化遗产建筑，其土地租赁期限也即将届满。若政府没有及早采取行动，这些问题迟早会成为一颗计时炸弹，进一步加重文化遗产建筑在保存、修复及管理方面的负担。”

李健聪呼吁旅游、艺术及文化部尽快制定统一的文化遗产保护政策，让负责管理文化遗产建筑的非政府组织，能够享有地税及门牌税减免优惠。

他说，政府也应增加文化遗产修复与保育拨款，让相关组织能够申请经费，维持历史建筑的良好状态。

“吉隆坡汇集了众多具有历史价值的文化遗产建筑。既然政府为隆雪华堂踏出第一步，联邦直辖区当局就应该进一步建立统一的地税及门牌税优惠机制，让其他符合资格的文化遗产建筑也能获得政府支持，使下一代有机会继续认识大马独特、多元且值得引以为傲的历史文化。”

“我们必须理解，负责管理文化遗产建筑的非政府组织，并非以营利为目的。这些组织主要依靠社会支持、公众捐款及有限的收入维持运作，其使命是保存文化与历史，而不是通过土地发展牟取商业利益。”

“然而，一栋拥有逾百年历史的建筑，每年都需要承担庞大的维修、保养、安全设施及日常营运开销。若还必须面对高额地契续期费用及各种税务负担，无疑会进一步削弱这些组织保存文化遗产的能力。”

应检讨其他土地租赁个案

李健聪表示，联邦直辖区当局应把握这次机会，全面检讨其他即将届满的土地租赁个案，尤其必须保障长期居住在有关地段的原有居民，避免他们因地契问题而面临被迫迁离或失去家园的风险。

他说，如果隆雪华堂的案例能够成为一项政策先例，让文化遗产建筑、非营利组织，以及其他符合条件的土地使用者，在地契续期费用和相关税务方面获得合理减免，那么政府就应该将这项做法制度化，而不是停留在个别特例。

他指，无论是马来文化团体、印度文化中心，或其他具有历史价值的非营利机构，只要符合相同条件，都应该享有公平申请相关优惠的机会。文化遗产保护不应因族群、宗教或组织背景而有所区别。

“政府也有责任公开相关申请条件及审批标准，建立透明、规范且制度化的处理机制。如此一来，未来任何符合资格的组织，都能够按照既定程序提出申请，而不必每次都依赖个别政治人物出面协调或争取。”

“一个国家的进步，不能单凭政府征收了多少税款来衡量，更应该看这个国家是否愿意保存自己的历史、尊重多元文化，并为不同群体创造共同追求理想与美好生活的空间。”

昨日，艾科玛抗议吉隆坡市政厅延长隆雪华堂的地契更新费用优惠，却毫不留情地对付602个拖欠租金的公共住宅及人民组屋单位。

随后，首相署（联邦制辖区）部长杨巧双大力反击艾科玛等人所抛出的“只照顾自己族群”种种指控。



