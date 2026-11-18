下午2点更新

尽管依斯迈拉欣已觐见森美兰州最高统治者慕赫力兹，但他是否留任大臣一职似乎仍未有定论，而他今早更继续上载履行公务的照片。

此外，依斯迈的新闻秘书法沙（Mohd Fasha Musthafa）证实，依斯迈仍是大臣。

法沙今午接受《当今大马》询问时，通过简讯说：“截至目前，依斯迈拉欣仍如常履行州务大臣职责。

“他按照原定安排出席会议及讨论。”

法沙是针对媒体报道，森州严端慕赫力兹昨日觐见依斯迈时，指示他继续留任一事，如此回应。

不过，法沙拒绝评论据称递交的辞职信或所谓的王室谕令，并指他没有这方面的消息。

与此同时，一名接近大臣的消息人士透露，有关慕赫力兹谕令依斯迈继续履行职责的报道属实。

不过，该消息人士拒绝进一步说明。

严端谕令继续任职？

另一方面，《新海峡时报》今天报道，根据双方昨天会面的结果，严端谕令依斯迈拉欣继续如常履行大臣的职务与职责。

该报指出，这项进展显示，依斯迈拉欣的州务大臣地位似乎仍未改变。

截至今早，王宫方面仍未发表任何正式声明，透露依斯迈拉欣与慕赫力兹昨天会面的结果。

不仅如此，依斯迈拉欣今早上载照片表示，他在森美兰州政府秘书署会见了新任人力资源管理组秘书阿克马尔（Akhmal bin Abu Basar），对方将接替即将调往教育部的再里（Zairil Azwan bin Zulmuji）。

国阵称已交辞职信

《马新社》昨天报道，依斯迈拉欣是在下午约5点觐见慕赫力兹，会面于傍晚6点30分结束。不过，会面的具体内容尚无法确认。

现年67岁的依斯迈也是爪西州议员，他于8月2日宣誓出任森州州务大臣。

国阵总秘书赞比里前晚10点在社交媒体发布声明，提及依斯迈拉欣辞职后，森州王宫强调，根据州宪法，大臣辞职须获得州最高统治者御准后才会正式生效。

此外，亲近依斯迈拉欣的消息人士告诉《当今大马》，他其实既未辞职，也未曾向州王宫提呈辞职信。

“至今根本没有这回事。他既没辞职，也没向王宫递交任何辞职信。”