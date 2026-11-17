森州王宫质疑大臣依斯迈的辞职信可疑后，亲近他的消息人士声称，依斯迈其实既未辞职，也未曾向州王宫提呈辞职信。

这名不愿具名的人士声称：“至今根本没有这回事。他既没辞职，也没向王宫递交任何辞职信。”

国阵总秘书赞比里昨晚发文告，宣布依斯迈拉欣辞职，声称国阵主席阿末扎希收到一份志期11月16日，由依斯迈致给森美兰严端慕赫力兹的辞职信副本。

然而，森美兰王宫总管今早发文告指出，他们确实间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但是其真伪仍需查明。

