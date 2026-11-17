“他既没辞职也没有交信”，依斯迈亲信驳斥巫统说法
刊载: Nov 17, 2026 5:05 PM
森州王宫质疑大臣依斯迈的辞职信可疑后，亲近他的消息人士声称，依斯迈其实既未辞职，也未曾向州王宫提呈辞职信。
这名不愿具名的人士声称：“至今根本没有这回事。他既没辞职，也没向王宫递交任何辞职信。”
国阵总秘书赞比里昨晚发文告，宣布依斯迈拉欣辞职，声称国阵主席阿末扎希收到一份志期11月16日，由依斯迈致给森美兰严端慕赫力兹的辞职信副本。
然而，森美兰王宫总管今早发文告指出，他们确实间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但是其真伪仍需查明。
森州王宫质疑大臣依斯迈的辞职信可疑后，亲近他的消息人士声称，依斯迈其实既未辞职，也未曾向州王宫提呈辞职信。
这名不愿具名的人士声称：“至今根本没有这回事。他既没辞职，也没向王宫递交任何辞职信。”
国阵总秘书赞比里昨晚发文告，宣布依斯迈拉欣辞职，声称国阵主席阿末扎希收到一份志期11月16日，由依斯迈致给森美兰严端慕赫力兹的辞职信副本。
然而，森美兰王宫总管今早发文告指出，他们确实间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但是其真伪仍需查明。
森王宫说明，一名律师楼代表今天凌晨12点16分，才把该信件送抵芙蓉行宫。
王宫强调，州务大臣若要辞职，必须直接向严端提呈，且须获御准方能生效。
《当今大马》联系了依斯迈拉欣办公室、赞比里及阿末扎希，以寻求回应。
依斯迈“孩子”抗议？
另一方面，社交媒体流传一张Instagram限时动态截图，据信由依斯迈的孩子所发布，质疑其父亲辞职的事情。
帖文写道：“是谁发文告宣布辞职意向？当事人亲自发表过声明吗？”
“如果没有，政党究竟凭什么向媒体发文告？”
《当今大马》联系上述Instagram账号户主，以寻求置评。
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