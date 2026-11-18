德意志银行逾1500万份内部文件、高管电邮、机密风险评估与可疑交易报告泄露后，贸工部长佐哈里表示，马来西亚将检视这些外泄文件。

《路透社》报道，身兼一马公司资产追回特别工作组主席的佐哈里受访时说，现阶段发表马来西亚的立场仍言之过早，因为针对德意志银行的法庭案件仍在审理中。

“马来西亚已经、并将继续对那些我们认为在刘某及其同伙和/或代理人转移一马公司资金一事上未能履行适当客户尽职调查义务的国际银行采取行动。”

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德意志银行逾1500万份内部文件、高管电邮、机密风险评估与可疑交易报告外泄，内容牵涉亿万富豪、寡头、政要乃至王室成员的隐私，当中既有川普、爱泼斯坦及受制裁商人的记录，也曝光了多家与威权政权挂钩的隐秘公司。

这批密件数量庞大，创下历来银行内部机密档案外泄至媒体之最。

过去数月，全球逾200名记者联手展开“德意志银行内幕”调查，详查这批海量档案。文件涵盖该行最敏感的核心业务，包括打击金融犯罪、制裁监控、内部稽核，以及决定高风险客户去留的部门。

这批密件由两名吹哨者提供，交予印度记者乔西约瑟夫（Josy Joseph）与南非记者卡迪嘉沙里夫（Khadija Sharife）。两人随后成立非营利机构“梭鱼媒体”（Barracuda Media）分析数据，并与全球逾50个国家、超过50家媒体的记者共享资料，其中包括《当今大马》。



