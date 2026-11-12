国会报道

首相兼财长安华声称，只有老板与大商家才会支持消费税重启，因为该税制允许他们将税务负担转嫁给消费者。

他说明，除了顾及人民仍承受生活成本压力外，税务转嫁也是他对重启消费税的其中隐忧。

安华今日是在国会下议院回应伊党本同国会议员阿旺哈欣的质询。

他表示，尽管消费税有助遏制底下经济活动，但一旦落实，恐将使消费群体背负沉重税务。

“各项讨论中，所有老板和大商家都渴望消费税。”

“之所以支持，自然有其盘算。这对他们很省事，因为税务得以转嫁，无须由他们承担，而是落到下游（消费者身上）。”

“这正是我最大的顾虑。”

称消费税将冲击消费者

安华补充，政府在考虑所采取税制前，必须先审视监督与执法方面的不足。

他指出，销售税在执法层面上存在漏洞，确实可能让商家趁机抬高物价，惟政府可透过制定顶价遏制征税后引发的涨价潮。

他承认，由于消费税在供应链的每个环节上征税，在价格监控方面更透明，惟征税范围涵盖各类商品与服务，难免冲击消费者。

“正如我们所解释的，消费税一旦落实，（几乎所有物品）都会自动被征税。

“即便是本同的农民，就算白糖和白米豁免消费税，但其它日常开销无一幸免。”

“因此，对我而言，这也是一道良心拷问。”

指重启时机不成熟

此前，阿旺哈欣指出，消费税从生产源头直至最终消费端全面征税，有潜力缩减地下经济规模。

他认为，销售税存在缺陷，仅在初期向商家征税，反而让商品流入市场前出现价格操纵的空间。

安华回应，政府愿意审阅任何支持重启消费税的建议书，但现阶段政府依然认为时机尚未成熟，不宜重新推行。

他透露，财案对话会曾探讨此事，各大公会与商会的代表皆表态支持重启消费税。

“我花时间给他们解释，现阶段推行的税制，切勿因生活成本等问题加重人民负担。”

“正因如此，我恳请他们理解，为何当下不能重启消费税。”

马来西亚2015年4月1日以6%税率正式落实消费税，取代当时的销售税。

不过，随着第14届大选政权更迭，消费税于2018年6月1日废除，销售税随后在同年9月1日重新征收。

近期，多方呼吁政府重启消费税，认为该税制更透明，且能扩大税基并抑制地下经济。

然而，政府迄今坚持保留销售税，拒绝在当前局势重启消费税，理由是不愿让正承受生活成本压力的民众雪上加霜。