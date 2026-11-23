边境管制与保护机构（AKPS）证实，旗下一名官员涉嫌协助无合法证件外籍女子入境。

该机构总监苏海利指出，此次逮捕行动是在一名AKPS女官员发现其上司涉嫌违反既定程序行事后展开。

他说，针对这起案件，AKPS承诺与警方合作，以挖掘人口走私活动背后可能涉及的更大网络。

“我们希望警方能够在逮捕这名官员后，进一步揭开更大的犯罪网络，我也准备好在此事上与警方合作。”

“需要逮捕多少人，就逮捕多少人。我认为，马来西亚人民已经受够这类活动。”

他今日在国家动物园出席Sang Perkasa倡议赞助仪式，向记者这么说。

赞扬举发上司的官员

苏海利提到，此案不容轻视，因为这类活动可能涉及“柜台设置”，但他拒绝透露干案手法，因为调查仍在进行。

“我不要进一步评论，因为调查仍在进行。我只能说明这位官员及她所展现的勇气。”

他赞扬这名女官员的勇气，并形容她的行动是AKPS推动改革的起点，并会在近期与她会面，以表扬她所展现的勇气及廉正。

“这种勇气值得被肯定与尊重，因为一个人就能改变前线发生的事情。尽管面对重重挑战，她敢于挺身而出，我将在她身后支持她。”

他说，目前涉事官员仍被警方扣留。

11月17日，一名40多岁公务员涉嫌在吉隆坡国际机场（KLIA）第二航站楼的移民检查柜台，协助一名38岁外籍女子在没有合法证件的情况下入境，随后遭到逮捕。

警方援引《2007年反人口贩卖及反贩运移民法令》（ATIPSOM）第26B（d）条文，对涉案官员展开调查。