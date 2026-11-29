国大党主席威尼斯瓦兰有意在第16届全国大选中攻打哥打拉惹国会议席，并预测若诚信党主席莫哈末沙布上阵寻求守土，将会落败。

此前，国阵主席阿末扎希暗示，威尼斯瓦兰可能会在被视为“安全区”的昔加末上阵。

询及是否会在柔佛参选时，威尼斯瓦兰表示，如果这是扎希的选择，并不会有任何阻碍，但他心中另有属意的选区。

“老实说，如果我要在昔加末参选，没有问题，我可以参选。但我还有很多党务需要处理。

“我打算竞选哥打拉惹（Kota Raja），我的家就在哥打拉惹。”

“我预测末沙布会在那里落败。他在上一届全国大选中拥有7万张多数票，但这并不保证他能再次赢得哥打拉惹。”

扎希昨日暗示，威尼斯瓦兰将在第16届全国大选上阵昔加末国席，而署理主席沙拉瓦南预计继续上阵打巴寻求守土。

昔加末一直是国大党的传统议席，直到该党在2018年全国大选中败给公正党。

哥打拉惹是在2004年全国大选前设立的选区，威尼斯瓦兰对这个选区并不陌生，因为他当年曾代表国阵赢得该议席，但在2008年全国大选中落败。当时，印裔选民掀起政治海啸，拒绝支持国阵。

随后，伊党赢得这个选区，其候选人茜蒂玛丽雅（Siti Mariah Mahmud）一直守住该议席，直到2018年。

末沙布在第14届全国大选中以7万1142张多数票击败伊党候选人莫哈末迪雅巴哈伦（Mohamed Diah Baharun）及国阵候选人古纳兰（V Gunalan），夺下该议席。

在第15届全国大选中，他以更大的7万3998张多数票成功守土。

与伊党合作

威尼斯瓦兰昨天在新山出席国大党第80届常年代表大会后召开记者会时表示，不应将伊党单独视为唯一奉行身份政治的政党，因为几乎所有政党都会发表这类言论。

“有些政党为了争取马来人支持，会批评兴都庙及宗教，因此，或多或少，所有政党都一样。”

“不能单凭一项被视为带有种族或宗教色彩的言论，就作出决定。”

“许多伊党领袖也曾发表有关其他种族及宗教的正面言论，而性质相反的言论并没有那么多。”

威尼斯瓦兰是受询国大党如何与伊党合作，尤其是经常被指发表针对非穆斯林言论的伊党主席哈迪阿旺时，如此表示。

他补充，目前国阵领导层希望维持与伊党的合作关系。

“但我们必须看看国阵领导层未来会作出什么决定。”

“到那个时候，如果今天的合作关系继续维持，我就会回答如何与伊党合作的问题。”



