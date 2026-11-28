第三场人民仇贪集会今日在吉隆坡举行，期间，约150名来自对立阵营的集会者一度在吉隆坡东姑阿都拉曼路对峙，反贪示威者与亲王室团体互相高喊口号及嘲讽。

这场集会由人民仇贪秘书处号召，提出多项诉求，包括抗议前首相纳吉获准居家服刑。

伊斯兰福利与宣教组织Pekida则发起“陛下万岁”（Daulat Tuanku）反集会，批评人民倡导组织（HARAM）主席颜汶天有关纳吉获得王室特赦的言论。

不过，颜汶天今日在集会现场受访时强调，该联盟并非挑战国家元首给予纳吉王室特赦的特权，而是质疑纳吉居家服刑安排所涉及的法律程序。

“我给他们所有人的建议是：回家读一本书。这项声明是法律事实。”

“国家元首必须根据联邦宪法的条文行事。”

未能进入独立广场

下午约2点30分，约70名“人民仇贪集会”示威者聚集在Sogo购物中心外，另有约70名“陛下万岁”示威者则在较远处的Kamdar商店外集合。

反贪示威者开始沿着东姑阿都拉曼路游行，并高喊“人民万岁”及“拒绝贪污”等口号。

随着两组人马逐渐靠近，双方开始互相嘲讽。“陛下万岁”示威者向反贪示威者高喊“叛徒”等嘲讽言论。

约30名警员，包括镇暴警察及便衣警员，驻守在反贪集会附近；另有约40名镇暴警察部署在反集会现场附近。

尽管雨势越来越大，双方也发生言语冲突，反贪示威者仍不为所动，继续敲打鼓声、唱着抗议歌曲，并向前迈进。

游行队伍最终在靠近独立广场的一个路口停下，警方封锁道路，阻止示威者继续前进。不过，由于广场当时正举行一项活动，示威者无法进入广场。

随后，示威者在该路口举行集会，由甘发表演说，阐述联盟提出的诉求。

提出四项诉求

示威者提出四项诉求，即在法庭对纳吉居家服刑安排的合法性作出裁决之前，立即暂停有关安排；明确订出总检察长与副检察司职务分离的时间表；制定政治献金法，以及重启过去的贪污案件。

颜汶天向群众发表讲话时警告，若在法庭裁定纳吉居家服刑安排是否符合宪法之前，就让有关安排继续进行，可能会开创危险的先例。

“如果出现第二个纳吉怎么办？难道我们要静静地坐着，保持沉默，让他们（从监狱）回家吗？”

颜汶天也呼吁重新调查涉及数名人士的贪污案件，包括副首相阿末扎希的获得“释放不代表无罪”（DNAA）的案件。

他说，尽管这是联盟第三次举行示威，但该联盟在去年1月首次集会提出的许多诉求，至今仍未落实。

首场“人民仇贪集会”于去年1月25日举行，集会者当时要求政府迅速对涉及贪污案件的政治人物采取行动、透明调查所有贪污指控，并要求政治领袖承诺打击贪污。

随后，第二场集会于去年6月28日举行，当时警方与示威者也发生对峙。







