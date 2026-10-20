促进改革公民社会组织平台批评土团党布城国会议员拉兹吉丁建议动用军队在全国搜捕非法移工，直斥这是对人类生命的威胁。

促进改革公民社会组织平台（CSO Platform for Reform）今日发文告表示，马来西亚有权保护边境、执行移民法令及打击人口贩运，但这些目标不应以牺牲人的尊严或逃离迫害者的生命为代价。

“将难民与无证移工混为一谈，仿佛两者完全相同，是错误的。”

“难民逃离战争、迫害及侵犯人权的行为，若未评估他们的保护需求，就将他们遣返回原籍国，可能使他们面临酷刑、监禁甚至死亡。”

“全面打击的执法方式可能使数以千计的弱势群体，包括妇女及儿童，陷入严重危险。”

文告说，不能仅仅因为难民缺乏正式移民文件，就将他们视为安全威胁。

“他们的处境及保护需求，必须与涉及人口贩运、人口走私、移民欺诈及其他犯罪活动的案件仔细区分。”

“执法行动必须具有针对性、以证据为依据，并符合比例原则，同时采取适当的保障措施，防止逃离迫害的人被送回危险之中。”

无证移工问题需妥善处理

促进改革公民社会组织平台表示，无证移工问题必须通过妥善办理文件、有效追踪及问责执法来处理。

文告说，一些移工可能持有效文件入境马来西亚，但之后遗失文件或失去合法身份，他们的具体情况必须得到适当核实，而相关机构也必须为文件管理及行政工作上的失误承担责任。

文告促请马来西亚采取坚定、公平且人道的移民政策。

“执法行动必须区分难民与其他移工、评估个人情况，并维护人的尊严。边境安全及有效的移民管理，不应成为不分青红皂白逮捕、遣返或忽视弱势群体的借口。”

“我们也对动用马来西亚武装部队处理此问题的建议感到担忧。武装部队肩负重要的国家责任，包括捍卫马来西亚主权、确保边境免受外部威胁，以及保护国家。”

“政府必须提供充足的资源、装备及支持，让武装部队能够履行这些核心国防职责。边境保护需要持续投资于国防能力、监控、情报、海上安全及协调式边境管理。”

文告强调，移民执法及难民管理需要专业人员、明确的法律程序及适当的人道保障。这些责任不应被简化为大规模逮捕及遣返，也不应将部署军队描述为有效移民行政管理、打击人口贩运集团，或解决边境执法中的贪污及制度弱点的替代方案。

“如果政府认真看待非法移工问题，就应加强相关民事机构的能力及问责机制，调查涉及人口贩运及贪污的人士，并追究剥削移工的雇主及犯罪集团的责任。”

“政府也应建立透明且可信的机制，识别难民及寻求庇护者，并在作出任何驱逐或遣返决定之前，评估他们的保护需求。”

捍卫基本的人类尊严

促进改革公民社会组织平台表示，马来西亚在管理难民及非正规移工方面确实面临挑战，这些问题需要切实且可持续的解决方案。

然而，文告说，政府不应利用公众的不满，为危及弱势群体的政策辩护。

“负责任的政府必须有能力在维护国家利益的同时，捍卫基本的人类尊严。”

“我们敦促政府及政治领袖拒绝针对难民采取一刀切措施，确保没有任何人被送回一个会使其面临实际迫害风险或严重伤害的国家，并优先加强由民事机构主导、有效的移民管理，同时确保国家国防获得充足资源。”

“国家安全与人道保护并非互相排斥。马来西亚可以捍卫边境、执行法律及保护人民，同时不抛弃那些逃离迫害、寻求安全的人。”

“衡量一个国家实力的标准，不仅在于其确保边境安全的能力，也在于其负责任地行使权力及保护生命的能力。”



