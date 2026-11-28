首相安华要求呈辞且休假中的交通部长陆兆福尽快复职，交通部肩负通过各类交通基础设施为人民提供连接的重要作用。

安华说，他尊重并理解陆兆福提呈辞职信的理由，但强调必须以为民服务和国家的责任为重。

“他的表现良好，令人引以为傲。正因如此，身为首相的我，难以接受他提出的辞职建议。”

“交通部长（陆兆福）还在休假，但我指示他必须出席这项活动，因为交通部与森美兰州政府是联合主办方。他目前还在休假，而我已要求他复职。”

