为民服务国家责任为重，安华促陆兆福尽快复职
刊载: Nov 28, 2026 12:44 PM
首相安华要求呈辞且休假中的交通部长陆兆福尽快复职，交通部肩负通过各类交通基础设施为人民提供连接的重要作用。
安华说，他尊重并理解陆兆福提呈辞职信的理由，但强调必须以为民服务和国家的责任为重。
“他的表现良好，令人引以为傲。正因如此，身为首相的我，难以接受他提出的辞职建议。”
“交通部长（陆兆福）还在休假，但我指示他必须出席这项活动，因为交通部与森美兰州政府是联合主办方。他目前还在休假，而我已要求他复职。”
首相安华要求呈辞且休假中的交通部长陆兆福尽快复职，交通部肩负通过各类交通基础设施为人民提供连接的重要作用。
安华说，他尊重并理解陆兆福提呈辞职信的理由，但强调必须以为民服务和国家的责任为重。
“他的表现良好，令人引以为傲。正因如此，身为首相的我，难以接受他提出的辞职建议。”
“交通部长（陆兆福）还在休假，但我指示他必须出席这项活动，因为交通部与森美兰州政府是联合主办方。他目前还在休假，而我已要求他复职。”
安华今日在昌明信心计划（Program Yakin MADANI）“体察人民希望”活动上致词时指出，交通部是规模较大且具有战略重要性的部门之一，通过海陆空交通基础设施，在连接人民方面发挥重要作用。
他说，无论陆兆福呈辞是基于什么理由，都不应凌驾于为民服务和国家的职责之上。
随着前首相纳吉回到住家开始居家服刑后作，行动党秘书长陆兆福于11月10日宣布辞去内阁职务。
安华随后表示，尚未接受陆兆福的辞呈，反而在两人会面讨论辞职原因后，要求陆兆福先休假。
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